Le nouveau Studio Display avec miniLED et le MacBook Air 15 pouces décalés à 2023

Le futur moniteur externe d'Apple, qui serait équipé d'un écran mini-LED de 27 pouces et doté de la technologie ProMotion 120 Hz, ne sera pas lancé avant le début de 2023, selon Ross Young, analyste chez Display Supply Chain Consultants (DCSS). Une mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient la version améliorée du Studio Display.

Un retard pour le nouvel écran

Au cours du dernier épisode du MacRumors Show, l'analyste Ross Young a déclaré qu'après avoir manqué la date de sortie initiale prévue en juin de cette année, Apple n'a toujours pas été en mesure de respecter le délai d'octobre prévu pour le lancement d'un moniteur externe avec un écran mini-LED plus petit que le Pro Display XDR, et que le début de l'année 2023 semble maintenant être une estimation plus réaliste.

Young a déclaré que, comme les modèles MacBook Pro 2021 de 14 et 16 pouces, le nouvel écran sera doté de la technologie ProMotion pour des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, en plus d'un panneau mini-LED qui permet d'avoir un meilleur contraste et une luminosité plus forte. Il a également spéculé que le dispositif ne sera probablement pas un remplacement direct du Pro Display XDR, qui offre un écran 6K considérablement plus grand à un prix de 5 499 €. Le nouvel écran est susceptible de s'apparenter davantage à l'Apple Studio Display à 1 749 €, qui dispose également d'une dalle de 27 pouces. Néanmoins, l'ajout de la technologie mini-LED et ProMotion est susceptible de se traduire par un prix plus élevé. On pourrait miser sur 2499 € environ.

Le MacBook Air 15 pouces en approche

Toujours en ce qui concerne les produits Apple apparemment prévus pour l'année prochaine, M. Young a ajouté que le MacBook Air de 15,2 pouces dont la rumeur parle est maintenant prévu pour le début de 2023. Voilà qui pourrait faire un joli combo lors d'un keynote en mars prochain.