Un nouveau nom pour le MacBook Air 15 pouces de 2023 d’après Kuo

Une rumeur affirme qu’Apple travaille sur un ordinateur portable Mac de 15 pouces, une variante du MacBook Air actuel. Ce nouveau modèle pourrait ne pas s'appeler le "MacBook Air", selon les informations partagées sur Twitter par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo. La solution évidente serait de l’appeler tout simplement MacBook.

De récentes rumeurs ont indiqué qu'Apple développait actuellement une version à écran plus grand du MacBook Air qui pourrait mesurer environ 15 pouces et qui serait vendu aux côtés du célèbre 13 pouces sorti en 2008. La machine devrait sortir dans le courant de l'année 2023, mais si Kuo dit vrai, elle pourrait ne pas faire partie de la famille « MacBook Air ».

Predictions for Apple's potential 15" notebook in 2023:

1. Mass production in 4Q23 if all goes to plan.

2. Although a larger display generally consumes more power, the design goal is to use the same 30W power adapter as MacBook Air.

3. It might not be called MacBook Air. https://t.co/R3UfxNWZW1