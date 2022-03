Un MacBook Air 15 pouces en préparation chez Apple ? Une rumeur l'affirme !

Aujourd'hui, quand vous souhaitez acheter un MacBook, vous avez le choix entre le modèle "Air" en 13 pouces ou un modèle "Pro" en 13, 14 et 16 pouces. Comme le révèle une récente rumeur, Apple aurait pour ambition de proposer à nouveau un modèle 15 pouces, mais dans la catégorie des MacBook Air. Regardons de plus près cette indiscrétion qui semble bien sûre d'elle...

Un MacBook Air 15 pouces à venir ?

Les MacBook Air possèdent de nombreux arguments pour vous convaincre : il y a la fameuse puce M1, un CPU et GPU jusqu'à 8 cœurs, une autonomie de 18 heures, un stockage SSD jusqu'à 2 To, un magnifique écran Retina... Cependant, quelque chose déçoit les consommateurs depuis un petit moment : la taille de l'écran. Apple ne propose plus que du 13 pouces, si cela satisfait la majorité des clients, beaucoup apprécieraient un écran plus grand sans avoir besoin de passer à la gamme MacBook Pro.



Toujours proche de sa communauté, le géant californien aurait pris conscience de ce besoin et aurait commencé il y a plusieurs mois la conception d'un MacBook Air 15 pouces. Selon un rapport de l'analyste Ross Young de Display Supply Chain Consultants, Apple pourrait reprendre l'actuel MacBook Air 13 pouces et supprimer les bords (toujours très épais) pour agrandir la taille de l'écran. L'autre éventualité, c'est qu'Apple parte sur un tout nouveau MacBook Air, un chemin qui prendra toutefois plus de temps.

Même son de cloche du côté des iPad, selon l'analyste, Apple pourrait augmenter la taille de l'écran de l'iPad d'entrée de gamme. À l'heure actuelle, ce modèle possède une taille de 10,2 pouces, la firme de Cupertino pourrait apporter un design plus moderne en supprimant les bords, ce qui passerait l'écran à une taille qui se rapprocherait des 11 pouces.



Si Ross Young s'est déjà trompé à plusieurs reprises dans le passé, cet analyste est impressionnant dès qu'il s'agit des écrans sur les appareils Apple, il arrive toujours à obtenir les dimensions et les technologies qu'adoptera Apple sur ses futurs produits.



