Apple présentera à coup sûr un MacBook Air 15 pouces à la WWDC 2023 (Gurman)

Cette rumeur persiste depuis plusieurs semaines, Apple aurait prévu de présenter à l'événement d'ouverture de la WWDC 2023, un futur MacBook Air avec une taille d'écran de 15 pouces. Aujourd'hui, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg affirme une fois de plus qu'un renouvellement du MacBook Air est bien d'actualité !

Préparez votre compte bancaire, le MacBook Air 15 pouces arrive !

Le 5 juin au soir, Apple présentera les nouveautés logicielles de la rentrée qui seront en bêta pendant tout l'été. Nous pourrons découvrir iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 et macOS 14 (dont le nom est encore inconnu). Au niveau du matériel, les rumeurs indiquent qu'Apple profitera de cet événement pour dévoiler son casque AR/VR ainsi que la partie logicielle qui accompagnera le nouveau produit. Toutefois, ce ne serait pas la seule annonce matérielle, Apple proposerait aussi un MacBook Air de 15 pouces pour apporter un vent de fraîcheur à la gamme.



Selon Mark Gurman, le taux de probabilité d'une présentation de la prochaine génération de MacBook Air est particulièrement élevé, d'après les informations obtenues.

Voici ce que déclare le journaliste qui englobe toutes les annonces dans son dernier rapport publié chez Bloomberg :

Dans le cadre de watchOS 10, la société prévoit de ramener les widgets et d'en faire une partie centrale de l'interface. Cette nouvelle stratégie fera ses débuts à la WWDC en juin, parallèlement au dévoilement d'iOS 17, de macOS 14, du MacBook Air 15 pouces et, bien sûr, du casque de réalité mixte très attendu.

Précédemment, Mark Gurman avait juste mentionné l'annonce de nouveaux MacBook lors de la WWDC 2023, depuis le début de l'année, c'est la première fois que le journaliste cite ouvertement qu'il s'agira d'un MacBook Air de 15 pouces. Preuve que les informations qu'il a récupérées sont précises, détaillées et sûres d'elles.



Au premier trimestre de 2023, des spéculations ont commencé à circuler au sujet d'un MacBook Air de 15 pouces, il a été dévoilé que la fabrication des écrans pour le futur MacBook a augmenté au cours des derniers mois à mesure que la date de lancement se rapprochait. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, la première variante de 15 pouces du MacBook Air comprendra différentes combinaisons de GPU en plus d'être alimentée par le processeur M2 habituel, tout comme le modèle de 13 pouces.



Dans le passé, Apple s'est déjà appuyé sur l'événement d'ouverture de la WWDC pour promettre le lancement imminent nouveaux Mac. On pense par exemple à la WWDC 2022 qui a permis de lever le voile sur le MacBook Air 13 pouces. Cette annonce serait la suite logique dans un cycle de renouvellement annuel auquel est habitué Apple.



À noter que d'autres leakers ont également divulgué la présentation du MacBook Air 15 pouces à la WWDC 2023. Autant dire que les informations correspondent chez tous les leakers et analystes spécialisés dans les indiscrétions autour des produits Apple.