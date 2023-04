Le prochain MacBook Air 15 pouces confirmé avec une puce M2

Le prochain MacBook Air 15 pouces fait parler de lui, une fois de plus. Celui qui doit arriver d'ici la WWDC 23 sera visiblement bel et bien équipé d'une puce M2, et non de la M3 initialement prévue par Apple, affirme le leaker "yeux1122" sur le blog coréen Naver.

Le MBA 15 pouces se rapproche

Selon la source de la chaîne d'approvisionnement, la décision d'Apple d'utiliser une puce M2 n'est pas due à des problèmes de production chez le fabricant de puces TSMC, mais à une combinaison de facteurs, y compris les conditions du marché et l'ajustement des stocks.

Un précédent rapport en provenance de Corée au début du mois affirmait qu'Apple avait temporairement arrêté la production de ses puces M2 au début de l'année 2023 à la suite d'un effondrement prononcé de la demande mondiale d'ordinateurs.



La suspension aurait duré deux mois, après quoi la production de puces de la série M2 a repris, mais elle n'a atteint que la moitié du niveau de l'année précédente, selon le rapport du jour.



La semaine dernière, un MacBook Air 15 pouces non commercialisé, équipé d'un processeur "équivalent" à la puce M2, a été repéré dans les journaux de certains développeurs de l'App Store. La configuration du MacBook Air 2023 comportait un CPU à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs, tout comme la puce M2, ainsi que 8 Go de RAM. Le nouveau Air était également listé avec une résolution d'écran égale à celle du MacBook Pro 14 pouces qui tourne actuellement avec la puce M2 Pro / Max.

Date de sortie du MacBook Air 15 pouces

On ne sait pas exactement quand le MacBook Air 15 pouces sera commercialisé, mais il serait logique qu'Apple l'annonce lors de la conférence WWDC, qui débutera le 5 juin prochain. L'actuel MacBook Air 13 pouces M2 a été lancé en juillet 2022, après avoir été annoncé à la WWDC un mois plus tôt.



Quant aux Mac M3, il faudra attendre encore un peu, la firme devant d'abord sortir un Mac Pro avec une puce M2 Ultra, avant de passer d'un processus de gravure en 5 nm à 3 nm, chose attendue pour la puce A17 de l'iPhone 15. Des gains substantiels en performances et en économie d'énergie sont attendus.