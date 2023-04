Apple réalise un début d'année catastrophique avec les ventes de Mac (-40%)

Nous l'avons vu en fin d'année dernière, Apple a eu des performances très décevantes dans les ventes de Mac à travers le monde. Les renouvellements ont été absents dans de nombreux pays, tout comme les migrations de PC vers Mac qui ont pourtant été importantes en 2022. Cette baisse de vitesse s'est poursuivie sur le premier trimestre de 2023 si on en croit un récent rapport d'analyse.

Rien ne va plus pour les ventes de Mac

Selon un récent rapport d'IDC, Apple va décevoir une fois de plus les investisseurs avec les ventes de Mac pour le premier trimestre de 2023. Le rapport explique avec une certaine assurance que les ventes de Mac ont baissé de 40% au premier trimestre de 2023 comparé au même trimestre l'année précédente.

Si au quatrième trimestre de 2022, on pouvait rejeter la faute sur l'absence de lancement de nouveaux modèles de Mac, cette fois-ci pour ce trimestre, cette excuse n'est pas valable puisque Apple a annoncé et lancé de nouveaux Mac Mini M2 ainsi que des nouveaux MacBook Pro avec la puce M2 également.



Le principal facteur contribuant à la baisse des expéditions dans l'ensemble de l'industrie est la fin de la vague de pandémie, les besoins liés au télétravail disparaissent progressivement, ce qui pousse les entreprises et les particuliers à réduire leurs achats dans le domaine informatique. Apple est l'entreprise qui a le plus souffert, la firme de Cupertino a enregistré la baisse la plus grave parmi les fabricants au cours du premier trimestre, une chute des ventes de 40% malgré une réduction globale du marché de 29%.

Apple est quatrième

Au premier trimestre de 2023, Apple se place à la quatrième place des vendeurs d'ordinateurs fixe et portable dans le monde. Le géant californien possède une part de marché de 7,2% contre 8,6% à la même période en 2022. La chute est lourde et a de quoi inquiéter sur les trimestres à venir !



Devant Apple, on retrouve Dell avec 9,5 millions d'expéditions, soit une perte de 4,2 millions de ventes par rapport à l'année dernière. En deuxième position, il y a HP avec 12 millions d'expéditions et un recul de 3,8% de sa part de marché. En première place, c'est Lenovo qui l'emporte avec 12,7 millions d'expéditions de ses PC contre 18,3 millions au T1 2022.



Que ce soit Lenovo, HP, Dell ou encore Asus, pas un seul constructeur n'échappe à cette baisse générale des ventes. Certains ont toutefois réussi à "mieux encaisser" la chute grâce à diverses promotions qui ont convaincu les clients de passer à la caisse, chose qui n'a pas été le cas chez Apple.



