La WWDC 2023 aura lieu du 5 au 9 juin (iOS 17, macOS 14, watchOS 10...)

Comme tous les ans, Apple va organiser la WWDC, l'événement dédié aux développeurs, ce sont plusieurs jours qui sont consacrés à la découverte des nouveaux OS à venir en septembre et aux évolutions dans le développement. Le géant californien a dévoilé ce soir les dates de la WWDC 2023 !

Apple a annoncé aujourd'hui les dates de la WWDC 23, son événement annuel destiné aux développeurs qui se tiendra du 5 au 9 juin prochain. Apple présentera les dernières nouveautés logicielles à venir : iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 (dont le nom est inconnu), tvOS 17 et watchOS 10. Comme nous l’avions dit il y a plusieurs mois, les développeurs pourront télécharger iOS 17 bêta 1 dès le 5 juin.



Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour les développeurs intéressés à participer à l'événement. Dans son communiqué, Apple a déclaré :

"Soyez parmi les premiers à découvrir les dernières nouveautés en matière de plateformes, de technologies et d’outils Apple. Vous aurez également l’occasion d’échanger avec des experts Apple et d’autres développeurs. Le tout en ligne et gratuitement."

Susan Prescott, la vice-présidente d'Apple chargée des relations avec les développeurs, a exprimé son enthousiasme pour la WWDC23 :

La WWDC est l’un de nos moments préférés de l’année en interne, car c’est l’occasion d’entrer en contact avec les développeurs talentueux du monde entier qui rendent cette communauté si extraordinaire. La WWDC23 sera la plus grande et la plus passionnante de toutes, et nous avons hâte de vous voir nombreux en ligne et en personne lors de cet événement très spécial !