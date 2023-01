Ce que l'on sait de macOS 14 : nouveautés, compatibilité et date de sortie

La version la plus récente de macOS, Ventura, a beau avoir apporté plusieurs nouveautés majeures sur Mac il y a quelques semaines à peine, les ingénieurs d'Apple travaillent déjà d'arrache-pied sur macOS 14, la future mouture majeure du système d'exploitation. C'est aussi sûr et certain qu'après 2023, il y aura 2024.

La prochaine version macOS 14 ne sera pas disponible avant l'automne, tout comme les nouvelles itérations d'iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et tvOS 17. Cependant, nous les découvrions quasiment complètement un peu plus tôt, lors conférence annuelle des développeurs, la WWDC 23 qui permettra de mettre la main sur les premières bêtas.



En attendant le fameux keynote, qui pourrait également être le théâtre de la révélation du casque de réalité mixte, voici tout ce que nous savons actuellement sur macOS 14. L'article sera mis à jour tout au long de l'année.

Quel nom pour macOS 14

Les versions de macOS, y compris Mac OS X et OS X avant lui, ont porté des noms de félins comme Tiger, Snow Leopard et Puma pendant très longtemps. Les noms de lieux californiens comme Big Sur, Yosemite et El Capitan ont commencé à apparaître dans les versions à partir de macOS Mavericks en 2013. Lorsque macOS 14 sera publié plus tard cette année, Apple continuera probablement à utiliser les conventions de dénomination actuelles. Mammoth, Sequoia, Sonoma et Redwood sont quelques noms qui ont été mentionnés par le passé mais qui n'ont pas encore été utilisés en 2023. Apple a déposé ses marques il y a un moment, on y voyait par exemple Monterey qui a été le nom de macOS 12.



Certains ont également mentionné macOS 14 Mendocino qui tournerait à la fois sur Mac et iPad Pro.

Quelles nouveautés pour macOS 14

Si vous nous suivez régulièrement, vous savez que les rumeurs sur macOS 14 se font rares. Cependant, dans les semaines à venir, cela va sans doute changer. Comme le futur iPhone 15 et iOS 17, les fuites vont s'accélérer sur la première partie de l'année.



En premier lieu, Apple devrait apporter d'autres applications d'iOS / iPadOS vers macOS. Depuis macOS 11 Big Sur, la firme transfère ses applications grâce à une architecture unifiée entre les Mac et ses appareils mobiles. La puce maison MX ou AXX permet de faire tourner les mêmes logiciels, sans effort. Et pour la compatibilité avec les Mac Intel, Apple a un système assez simple appelé Catalyst.



Les apps auxquelles on pense sont par exemple Traduction, Santé et Apple Watch. Cela faciliterait grandement la vie des utilisateurs, et le coût de portage semble assez réduit. De plus, une application Horloge synchronisée dans iCloud permettrait d'avoir ses alarmes sur tous les supports.



Autre application, un concurrent à 1Password serait très pratique, un mélange entre Réglages et Trousseau d'accès qui faciliterait l'accès à ses mots de passe et ses PassKeys.



Ensuite, les widgets. Alors qu'Apple a apporté les widgets sur l'écran d'accueil avec iOS 14, puis sur l'écran verrouillé avec iOS 16, sur Mac, ils sont cantonnés au centre de notification. La société dirigée par Tim Cook devrait les autoriser à s'installer sur le bureau, où ils seraient encore plus pratiques.



Un mode Fiesta serait également une bonne idée. Apple se vante d'avoir un écosystème complet et cohérent, où tous les appareils fonctionnent de concert. On peut en effet répondre à un appel sur n'importe quel produit, déverrouiller son Mac avec sa Watch, utiliser l'iPhone comme une Webcam, etc. Mais il n'est pas possible d'utiliser tous les haut-parleurs de son parc en même temps. Imaginez qu'on puisse lancer une liste de lecture et qu'elle soit diffusée sur le HomePod, le Mac, l'iPhone, l'iPad et autre.



Outre les nouvelles fonctionnalités, Apple pourrait offrir une nouvelle expérience grâce à son casque AR/VR. MacOS 14 devra faire une place à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle, en transposant le système d'exploitation du Mac dans le casque Apple. Une surface d'écran supplémentaire, des accessoires virtuels aux possibilités infinies et plus encore seraient un incroyable bond en avant.

Enfin, une nouvelle version de Stage Manager. Cette fonction multitâche a fait ses débuts avec macOS 13 Ventura et iPadOS 16. Malgré sa bonne volonté, Stage Manager n'est pas si simple d'accès, notamment sur un Mac où elle nécessite un temps d'adaptation. Le passage d'une app à une autre serait plus simple avec un clic droit par exemple. Une personnalisation serait également la bienvenue, par exemple pour le nombre d'apps ouvertes ou bien la taille des vignettes.

Compatibilité

C'est la question épineuse, quels anciens Mac seront encore compatibles avec macOS 14 ? Si l'on s'en tient à la liste de compatibilité de macOS 13 Ventura, les modèles les plus vieux datent de 2017. Apple avait quelque peu taillé dans le gras l'an passé, il y a donc de fortes chances que les appareils éligibles fin 2022 le soient toujours fin 2023. Si vous avez un Mac récent, par exemple avec la puce M1 ou M2, vous n'avez en tout cas aucun souci à vous faire. Les appareils récents sous Intel non plus, mais il se peut que quelques nouvelles fonctionnalités leur passent sous le nez.

Date de sortie

Si Apple suit son calendrier de sortie habituel, macOS 14 sera probablement disponible en octobre ou novembre. Par exemple, la sortie de macOS 13 Ventura a eu lieu le 24 octobre 2022. Pour macOS 12 Monterey, c'était le 25 octobre de l'année précédente. Quant à macOS 11 Big Sur, c'était le 12 novembre de l'année 2020.



En revanche, la première bêta devrait arriver le 5 juin 2023, en même temps que la bêta 1 d'iOS 17 qui sera présenté à la WWDC 23.