Ross Young dévoile les caractéristiques du casque de réalité mixte d'Apple

En 2023, Apple prévoit de lancer son casque de réalité mixte. Le casque AR/VR, qui devait initialement être lancé à la mi-2022, sera très probablement disponible plus tard cette année, comme l'a confirmé hier Ming-Chi Kuo, aux alentours de la WWDC 23.



Si The Information a déjà dévoilé largement la fiche technique en début de semaine, la société d'analyse DSCC, qui suit les tendances en matière d'affichage, apporte sa pierre à l'édifice avec une série de détails sur les produits les plus récents d'Apple, dont le futur casque.

Nouvelles informations sur le casque Apple

Le casque de réalité mixte d'Apple fait partie des dix tendances technologiques qui seront prédominantes en 2023 d'après Ross Young, le référent chez DSCC, fort de ses 25 années d'expérience. Le document affirme que l'entrée d'Apple sur ce marché sera un tournant important. Le premier casque d'Apple, selon DSCC, sera doté de trois écrans. Deux seront des micro-OLED (un pour chaque œil), et le troisième devrait être un panneau OLED flexible.

Selon le rapport de The Information, Apple utiliserait ce panneau comme un écran orienté vers l'extérieur pour montrer l'expression du visage du porteur, alors que la société avait précédemment prévu qu'il serait utilisé pour la vision périphérique à faible résolution.



En examinant de près les spécifications de l'écran, DSCC prédit que Sony Semiconductor Solutions sera le fournisseur des dalles microOLED d'Apple, puisque Sony a récemment dévoilé un écran 4K pour VR avec un pas de pixel de 6,3 mm (ou environ 4 000 PPI). À la lumière de ces éléments, l'écran du casque de réalité mixte aura une diagonale de 1,4 pouces, soit plus petit qu'une Apple Watch (mais "collé" à l'oeil).



En ce qui concerne le coût, DSCC prévoit que le casque initial sera un "appareil haut de gamme destiné aux professionnels et aux développeurs afin d'étendre l'écosystème d'Apple dans le domaine de l'AR/VR". Bien que certains rapports avancent le chiffre de 3 000 dollars, la société prévoit que le casque de réalité mixte d'Apple coûtera entre 1 000 et 2 000 dollars.



Si les informations arrivent au goutte-compte, et parfois de manière contradictoire, cette profusion de données nous confirme que le casque (Reality Pro ?) est sur le point de voir le jour, avant des lunettes Apple Glass en 2025.