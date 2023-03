Des composants du casque de réalité mixte d'Apple viennent de fuiter

Toutes les rumeurs l'indiquent depuis plusieurs mois, nous sommes très proches de l'annonce et du lancement officiel du casque premier AR/VR d'Apple. Si on sait déjà qu'il sera une petite révolution au quotidien avec des applications innovantes et un App Store qui permettra aux développeurs d'exprimer leur créativité, c'est la première fois qu'on voit des composants internes se retrouver à circuler sur les réseaux sociaux !

Les premiers composants du casque AR/VR d'Apple sont en fuite

Dans un récent tweet relayé par Mr White, on apprend que plusieurs composants qui seront intégrés dans le casque AR/VR d'Apple sont en fuite malgré la culture du secret qui règne dans les usines d'assemblage des partenaires du géant californien.



Sur deux images mises en ligne, on peut apercevoir des câbles plats courbés qui seront probablement exploités pour connecter des composants d'affichage à une carte, ces câbles sont conçus pour contourner les yeux de l'utilisateur. Sur une autre photo, on voit ce qui semble être un ensemble de trois capteurs (ou caméras) qui courent le long d'un autre ruban flexible de la même longueur.

Les dernières rumeurs autour du casque de réalité mixte d'Apple affirment toutes que la firme de Cupertino présentera au monde entier son premier casque AR/VR au cours de la WWDC 2023 qui se tiendra au mois de juin.

Pour le moment, nous n'avons aucune fuite visuelle du nouveau produit, mais il y a de fortes chances que dès que la production de masse commencera, des photos arriveront à sortir des usines pour être publiées sur internet.



Au vu des composants très haut de gamme qui seront proposés dans le casque à réalité mixte d'Apple, celui-ci pourrait être commercialisé à un prix similaire à un MacBook Pro 16 pouces. Apple ne compte pas viser la gamme du PlayStation VR 2 où la marge de bénéfice a été sacrifiée par Sony afin d’offrir un tarif raisonnable à ses clients.