Pegatron aurait perdu le contrat exclusif du casque de réalité mixte d'Apple

Le fabricant taïwanais d'électronique Pegatron, qui était considéré jusqu'à présent comme le partenaire exclusif pour l'assemblage du futur casque de réalité mixte d'Apple, a été retiré de la chaîne d'approvisionnement de l'appareil. L'information provient de DigiTimes, un média local toujours très bien renseigné.

Luxshare remplace Pegatron

Le rapport explique qu'Apple a demandé à Pegatron de confier les opérations de fabrication et d'assemblage final au fournisseur chinois Luxshare, ce qui vient confirmer les rumeurs de fin février. Ce processus s'est apparemment achevé en mars. DigiTimes suggère que ce changement pourrait être lié au fait que Pegatron a déplacé une partie de sa capacité de production de la Chine vers d'autres régions, ce qui inclut la vente de son usine de Shanghai à Luxshare.

Pegatron a conçu le processus de production du casque qui a été transféré à Luxshare, mais l'entreprise pourrait ne pas voir cette perte d'un mauvais œil, car la fabrication pour Apple nécessite de gros volumes pour maintenir les marges bénéficiaires. Étant donné que le casque d'Apple devrait être fabriqué en petite quantité dans sa première version, notamment parce que le logiciel et le matériel sont encore trop immatures, c'est probablement une bonne décision.

Avec le rachat de Luxshare, c'est la première fois qu'une entreprise chinoise sera seule responsable de la fabrication et de l'assemblage d'un nouveau produit Apple au moment de son lancement. Jusqu'à présent, la fabrication des appareils Apple a d'abord été développée et entreprise par des sociétés taïwanaises avant d'être progressivement confiée à des entreprises chinoises.



Luxshare fabrique déjà des AirPods pour Apple, ainsi que plusieurs modèles d'iPhone et d'Apple Watch. À l'avenir, l'entreprise devrait également contribuer à la fabrication de l'iPhone 15 Pro Max, des prochains MacBook OLED et même de la voiture électrique Apple Car dont on parle depuis longtemps.