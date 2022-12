Une Apple Car à moins de 100 000 $ prévue pour 2026

Bloomberg vient de lâcher de nouvelles informations au sujet de l'Apple Car. Le prix serait finalement en dessous des 100 000 $, la faute à l'absence de conduite 100 % autonome au départ, et la date de sortie serait 2026.

Nouvelles infos/rumeurs sur l'Apple Car

Après avoir évoqué l'absence de conduite 100 % autonome sur la première Apple Car, Bloomberg se lance sur un terrain un peu plus glissant, à savoir le prix et la date de sortie du véhicule le plus attendu au monde.



D'après eux, la toute première voiture siglée d'une pomme croquée serait prévue pour 2026, soit dans trois ans maintenant. De plus, on évoque un prix élevé, mais inférieur à 100 000 $. Des informations toujours aussi difficiles à obtenir étant donné que le projet est encore loin d'être arrivé à son terme.

Initialement prévue comme une voiture totalement autonome, l'Apple Car devrait finalement plus se rapprocher d'une Tesla sur le sujet, du moins dans un premier temps. Avant de pouvoir offrir à ses passagers la possibilité de dormir durant un trajet, elle obligera les passagers à sélectionner un conducteur qui maintient le volant et ses yeux sur la route.



La conduite autonome de niveau 5 n'étant pas présente dès le lancement, Apple aurait revu son prix de vente à la baisse. De base, on parlait de 120 000 $. Aucun doute sur le fait qu'un pack comprenant la mise à jour à distance de cette fonctionnalité sera vendu une petite fortune le moment venu.



Plan actuel du développement de l'Apple Car :