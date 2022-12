Rumeur : Apple ne proposera pas de conduite 100% autonome au lancement de l'Apple Car

Depuis plusieurs années, les meilleurs ingénieurs et développeurs de Californie travaillent activement sur le projet baptisé "Apple Car", la future voiture électrique et connectée que commercialisera prochainement Apple. Si les informations sont très rares, on obtient quand même quelques détails croustillants sur ce qui se passe en coulisse !

De mauvaises nouvelles

Aux débuts du projet Apple Car, la firme de Cupertino voulait proposer un véhicule très innovant avec une conduite entièrement autonome et la suppression totale du volant et des pédales. Après plusieurs années sur le projet, Apple a enfin réalisé qu'il n'est possible de vendre un véhicule de ce type à notre époque. Selon un récent rapport de Bloomberg, Apple aurait revu ses ambitions à la baisse pour le projet Apple Car, fini les extravagances où le propriétaire de la voiture s'installe et n'agit à aucun moment du voyage et place aux choses sérieuses !



Les dernières informations obtenues par le média américain sous-entendent qu'Apple se rapprocherait plus d'un véhicule tel qu'on le connait à l'heure actuelle chez Tesla et les autres constructeurs de voitures électriques. On retrouvera bien évidemment un volant, des pédales et de la conduite autonome, mais pas totalement.

En effet, Apple estimerait qu'au lancement de son Apple Car, il ne sera pas envisageable d’offrir un véritable concurrent à la conduite entièrement autonome de Tesla qui est déjà possible aux États-Unis depuis un certain temps.

La firme de Cupertino s'en est rendu compte lors des multiples tests dans les rues de San Francisco et des autres villes de Californie : il y a encore trop d'imprécision et d'erreurs de la part du logiciel pour proposer une conduite 100% autonome où l'utilisateur aura juste à être vigilant au volant.



Le rapport explique toutefois qu'à ses débuts, l'Apple Car fournira un "assistant de conduite", autrement dit le véhicule sera apte à doubler une voiture sur une autoroute, de garder la distance de sécurité recommandée avec le véhicule en face de vous... Il faudra s'attendre à des fonctionnalités "basiques" au lancement de l'Apple Car. Tesla sera probablement soulagé de voir que le géant californien n'a pas réussi à faire mieux que son Autopilot dès la commercialisation du premier modèle de l'Apple Car !

La voiture d'Apple sera aussi capable d'alerter les utilisateurs quand celle-ci estime avoir dépassé ses limites dans la conduite autonome. Le conducteur aura un avertissement visuel et sonore pour l'inviter à reprendre les commandes manuelles, cela interviendra quand vous arriverez sur des routes nationales, dans des villes ou lorsque le temps est mauvais (averse, chute de neige, brouillard...).

Un processeur personnalisé conçu par Apple

À l'instar du Mac, de l'iPhone et de l'iPad, l'Apple Car comprendra un processeur spécialisé conçut par Apple pour prendre en charge des capacités d'IA. La puce est presque prête pour la fabrication et a les performances de quatre des CPU Mac les plus avancés. Elle sera dotée d'un ensemble unique de capteurs LiDAR, de capteurs radar et de caméras qui pourront fournir à la voiture des informations sur sa position, sa voie et son orientation par rapport aux autres véhicules et objets dans son environnement.



Autre avancée majeure, Apple prévoit un "centre de commande à distance" pour aider les propriétaires de l'Apple Car qui rencontreraient une difficulté avec le nouveau véhicule. Comme pourrait le faire un FAI avec une box internet, Apple sera capable de contrôler à distance votre voiture afin de vous aider. Bien sûr, l'utilisateur devra au préalable donner son autorisation (ou même saisir un code) sur le tableau de bord pour qu'une tierce personne puisse prendre le contrôle.



Le lancement de l'Apple Car est toujours confirmé à 2025, Apple a encore beaucoup de travail et les ingénieurs sont tous mobilisés pour éviter que le projet prenne du retard et soit à nouveau repoussé. La firme de Cupertino serait déterminée à l'idée de concurrencer les géants du secteur de l'automobile !