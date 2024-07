Apple Car : Apple embauche de nouveaux conducteurs pour tester son logiciel de conduite autonome

Maintenant que Xiaomi a annoncé son premier véhicule électrique, tous les regards sont tournés vers Apple qui doit aussi annoncer sa voiture électrique connectée, selon une multitude de rumeurs. Si le projet Apple Car tourne au ralenti d'après les derniers rapports, Apple continue d'avancer sur son logiciel de conduite autonome, pour cela, l'entreprise fait appel à des chauffeurs pour assister son logiciel lors des essais dans les grandes villes californiennes.

Apple recrute de nouveaux chauffeurs

Depuis plusieurs années, on ne cesse d'entendre en boucle "Apple va révolutionner le marché de l'automobile", si pour l'instant Xiaomi est le seul constructeur "tech" à avoir fait son show, on attend toujours Apple qui n'a fait aucune annonce pour son Apple Car. Les dernières informations qu'on a eu à propos de ce projet historique ne sont pas très bonnes, plusieurs leakers ont mentionné ces derniers mois des retards qui s'accumulent ou encore des difficultés à trouver certains fournisseurs. Toutefois, qu'on se rassure, Apple n'a pas abandonné, l'entreprise se projette dans un futur dans lequel un véritable concurrent à Tesla sera proposé.



Ce qui prend du temps à développer, c'est le logiciel de conduite autonome, Apple souhaite proposer un système aussi fiable et performant que l'Autopilot de Tesla. Pour cela, le géant californien doit tester son logiciel dans des conditions réelles encore et encore afin de trouver de potentielles failles quand il pleut, quand il y a une luminosité élevée, ou dans d'autres conditions météorologiques et environnementales variées.

Selon un récent rapport de MacReports, Apple a procédé à des recrutements dans le but de trouver des personnes qui pourront se placer derrière le volant des voitures électriques avec son logiciel de conduite autonome. L'entreprise ne demande aucune conduite de la part des chauffeurs, mais uniquement une reprise du véhicule en urgence si le logiciel est sur le point de causer un accident ou de blesser un piéton.



L'année dernière, Apple avait considérablement réduit son équipe de conducteurs, les besoins avaient apparemment diminué. Aujourd'hui, les récents recrutements montrent qu'Apple vient de prendre la décision d'accélérer la récolte des données de son logiciel de conduite autonome, une multitude de nouveaux chauffeurs ont été embauchés pour se balader quotidiennement dans les rues de San Francisco et d'autres villes en Californie.

Actuellement, Apple possède 162 chauffeurs pour 68 véhicules électriques qui circulent de jour comme de nuit.



La visibilité du projet reste floue, selon l'analyste Ming-Chi Kuo, qui en septembre a exprimé des doutes sur la visibilité du projet Apple Car et sur la production de masse dans un avenir proche. L'intention d'Apple d'entrer sur le marché de l'automobile est claire, mais le chemin à parcourir est encore long. Malgré ces incertitudes, il est passionnant d'imaginer comment Apple pourrait s'imposer dans le secteur des véhicules électriques. La réputation d'Apple en matière d'innovation et de qualité pourrait être un avantage significatif, en s'appuyant sur son écosystème existant et en intégrant ses technologies et son interface utilisateur dans un véhicule, Apple pourrait offrir une expérience utilisateur unique et potentiellement révolutionnaire.