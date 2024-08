Un ex-ingénieur d'Apple condamné à de la prison pour vol de technologies de conduite autonome

Le nom de Xiaolang Zhang ne vous dit rien ? Il est pourtant en train de faire le tour du monde. Cet ancien employé d'Applea été condamné à 120 jours de prison suivis d'une liberté surveillée de trois ans. Il avait plaidé coupable d'avoir volé des informations sur le développement du véhicule autonome de l'entreprise.

Un nouveau vol de données chez Apple

L'affaire remonte à 2018, quand Zhang a été arrêté à l'aéroport international de San Jose alors qu'il s'apprêtait à embarquer sur un vol pour la Chine. Selon la plainte déposée par Apple, Zhang a transféré un document de 25 pages contenant des schémas techniques d'une carte de circuit imprimé pour le véhicule autonome de l'entreprise sur l'ordinateur portable de sa femme via AirDrop. Il a également sauvegardé une copie des manuels techniques décrivant le prototype d'Apple sur cet ordinateur portable, en plus de voler des circuits imprimés et un serveur Linux dans les laboratoires de développement de l'entreprise.

Il a d'abord plaidé non coupable avant de changer de discours en 2022 et d'admettre avoir volé des secrets commerciaux. En plus de purger une partie de sa peine derrière les barreaux, il doit payer une amende s'élevant à 146 984 $, selon le document judiciaire de sa condamnation vu par nos amis de 9To5Mac. Zhang risquait à l'origine jusqu'à 10 ans de prison et une amende de 250 000 dollars.



L'ancien employé a travaillé en tant qu'ingénieur matériel pour l'initiative de véhicules autonomes de l'entreprise américaine, vieille de dix ans, dont le nom de code est "Titan". C'est le second ingénieur chinois qui a été pris par Apple et condamné. Le premier s'appelait Weibao Wang.



L'enquête interne a été déclenchée au départ quand Zhang a démissionné d'Apple à la suite d'un congé de paternité et d'un voyage en Chine. Il avait alors expliqué au fabricant d'iPhones qu'il allait travailler dans le pays pour XPeng Motors. Problème, XPeng travaille également sur la technologie de conduite autonome, et, surtout, Zhang avait été filmé par la surveillance vidéo en train de prendre du matériel dans les laboratoires d'Apple et de transférer des fichiers sur l'ordinateur de sa femme.

À quand l'Apple Car ?

Le véhicule autonome d'Apple est à l'étude depuis une dizaine d'années, mais rien de concret n'a encore filtré. Mark Gurman, de Bloomberg, a récemment rapporté que l'entreprise avait changé ses plans et développait désormais un véhicule électrique comme celui de Tesla au lieu d'un véhicule autonome à part entière. L'Apple Car pourrait être lancée en 2028, au plus tôt.