Tesla évite un jugement sur la mort d’un ingénieur Apple qui avait activé l’Autopilot

Tesla ne cesse de le répéter encore et encore, l’autopilot est une technologie fantastique et futuriste, mais vous ne devez pas lui faire confiance à 100%, au point de relâcher votre attention au volant. Alors qu’une affaire en justice aurait pu faire énormément mal à l’image de Tesla ainsi qu’à l’évolution de son système de conduite autonome, l’entreprise d’Elon Musk a réussi à trouver un accord à l’amiable juste avant l’audience au tribunal !

Tesla trouve une solution pour éviter le jugement

Dans une affaire judiciaire qui a attiré l’attention cette semaine aux États-Unis, Tesla était sur le point de faire face à des accusations graves liées à la mort d’un jeune conducteur, Wei “Walter” Huang, un ingénieur qui travaillait depuis plusieurs années chez Apple. La tragédie, survenue en mars 2018, a été attribuée à l’utilisation de l’Autopilot sur sa Tesla Model X, qui a heurté une barrière de sécurité en Californie. En vue d’éviter un procès potentiellement dommageable pour l’image de l’entreprise et celle de l’Autopilot, Tesla a opté pour une voie de règlement à l’amiable, proposant une compensation financière à la famille de Huang.



Le montant exact de cette compensation reste confidentiel, conformément aux souhaits de Tesla, mais cela pourrait se chiffrer en plusieurs millions de dollars. Même si un accord de principe entre Tesla et la famille du défunt a été établi, l’approbation officielle de cet accord par la justice américaine reste en attente. Cette approbation est cruciale, car sans elle, le procès pourrait se poursuivre, exposant Tesla à une amende bien plus conséquente que le règlement proposé.

Une audience clé est prévue pour le 11 avril, ce qui va offrir une opportunité pour le département des Transports de Californie d’exprimer d’éventuelles objections au règlement. Cet événement marque une étape importante dans une affaire qui a soulevé des questions sur la sécurité de l’Autopilot de Tesla et la responsabilité des conducteurs lors de l’utilisation de systèmes de conduite semi-autonomes.



Le National Transportation Safety Board (NTSB) avait précédemment identifié le pilote automatique et la distraction du conducteur comme facteurs contributifs de l’accident. Tesla prévoyait de défendre sa position en affirmant que Huang était distrait par un jeu sur son iPhone au moment de l’accident et qu’il avait enfreint les consignes, traitant l’Autopilot comme une solution totalement sûre alors qu’il était encore en phase de bêta.



La tentative de Tesla de faire témoigner Apple pour attester de la distraction de Huang a cependant rencontré un refus de la part de la firme de Cupertino, qui a contesté la demande de comparution. L’entreprise a estimé ne rien avoir à faire dans ce procès qui concerne seulement la famille de son ancien employé, le NTSB et Tesla.



