L'autopilot de Tesla encore en cause dans un accident entraînant 3 décès

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alban Martin

4



Un récent accident de Model S qui a tué trois personnes a déclenché une nouvelle enquête fédérale sur le système Autopilot de Tesla, selon un rapport du Wall Street Journal. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a déclaré qu'elle examinait actuellement plus de 30 incidents impliquant le système Autopilot de Tesla. En France, il y a toujours une enquête ouverte autour du grave accident à Paris d'un taxi G7 Model 3 n'ayant pas pu freiner d'après le conducteur.

Encore des morts avec l'autopilot ?

L'accident s'est produit le 12 mai à Newport Beach. Le véhicule électrique aurait heurté une bordure de trottoir et percuté un équipement de construction, tuant les trois occupants. Trois ouvriers de la construction ont également été envoyés à l'hôpital, mais leur vie n'est pas en danger. La police a refusé de dire si le système Autopilot de Tesla était impliqué, mais la NHTSA enquête en ce sens.

Tesla est l'un des premiers constructeurs automobiles a avoir lancé un système d'aide à la conduite de niveau 2 conçus pour faciliter le quotidien. Ces systèmes sont toutefois loin de permettre une conduite autonome complète (niveau 4), et Tesla demande expressément aux conducteurs de rester attentifs à la route et de garder les mains sur le volant.



La NHTSA a déclaré en août dernier qu'elle ouvrait une enquête sur Autopilot après 11 accidents avec des véhicules de premiers secours stationnés depuis 2018, qui ont fait 17 blessés et un mort.



La NHTSA elle-même a été critiquée par le National Transportation Safety Board (NTSB) pour ne pas avoir veillé à ce que les constructeurs automobiles incluent les bons dispositifs de sécurité dans leurs véhicules autonomes de niveau 2. La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a qualifié de "trompeuse et irresponsable" l'utilisation par Tesla du terme "conduite autonome complète" pour son dernier système Autopilot, estimant qu'"elle a clairement induit en erreur de nombreuses personnes qui ont abusé de la technologie." Une étude a montré que les conducteurs étaient bien moins attentifs avec l'autopilot activé.



Rappelons que Mercedes a été le premier en Europe à lancer la conduite autonome de niveau 3, alors que Tesla le propose déjà dans certains États américains depuis plusieurs années.