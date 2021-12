G7 TAXI suspend temporairement les voitures Tesla après un accident grave

Les VTC et les compagnies de taxis font leur maximum pour inciter leurs chauffeurs à utiliser des véhicules électriques, c'est quelque chose de positif pour la planète, mais aussi pour l'image de l'entreprise. De plus en plus de chauffeurs investissent dans des véhicules électriques et donc... les voitures Tesla qui représentent l'excellence dans ce domaine !

G7 TAXI interdit les Tesla sur son application (temporairement)

C'est un accident d'une rare violence qui a eu lieu à Paris le week-end dernier, alors que le chauffeur G7 circulait en attendant sa prochaine course, celui-ci affirme que sa voiture Tesla a pris l'initiative d'accélérer comme si elle était en Autopilot (alors que ce n'était pas le cas).

Rapidement, le conducteur va comprendre qu'il n'a plus le contrôle du véhicule puisque quand il veut freiner, la Tesla continue à accélérer mettant en danger toutes les personnes à proximité.



Le chauffeur G7 va dans un premier temps percuter un cycliste à la rue d'Ivry, ne pouvant pas stopper le véhicule pour aller vérifier si le cycliste va bien, il continue sa course dans une rue voisine, cette fois à la rue Tolbiac où il va violemment heurter deux piétons qui traversaient la route.

S'apercevant que la voiture refuse toujours de s'arrêter, il va tenter de stopper le véhicule en roulant en direction d'un conteneur à verres, sans succès puisque le conteneur est projeté vers un feu de signalisation qui blessera un troisième piéton.Finalement, le chauffeur de taxi arrive à stopper la voiture Tesla en provoquant un accident contre une camionnette qui était garée.



Les incidents se sont passé dans Paris samedi soir vers 21h, interrogé par la police, le chauffeur explique ne pas comprendre comment cela a pu se passer, il affirme avoir freiné sans interruption, mais que la voiture ne prenait pas en compte ses appuis sur la pédale de freinage.



Les incidents causés par la Tesla devenue incontrôlable sont extrêmement graves, il y a actuellement 7 urgences absolues et 3 relatives selon une source policière.

Ajoutez à cela tous les dégâts matériels et la Tesla complètement détruite comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus.



En attendant le résultat de l'enquête policière ainsi que celle de Tesla, la compagnie G7 a pris la décision de suspendre temporairement la prise en charge de ses clients avec des véhicules Tesla. Cette décision provoque l'exclusion de 37 chauffeurs qui transportaient les clients avec des voitures de l'entreprise d'Elon Musk.



