Mercedes lance son pilote automatique en Europe avant Tesla

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

2



C'était dans les tuyaux, Mercedes a été plus prompt que Tesla au jeu de l'homologation de la voiture autonome avec une certification de niveau 3 (sur 4) pour les routes européennes. Attention toutefois, seules les Classe S et EQS sont pour le moment autorisées à circuler qu’en Allemagne avec ses fonctionnalités de pilote automatique.

La première voiture autonome européenne est signée Mercedes

Les premiers conducteurs européens à pouvoir enlever les mains du volants seront donc allemands. Sur son marché local, Mercedes vient d'obtenir le droit de commercialiser sa technologie de conduite autonome de niveau 3, permettant à ses clients de se reposer ou de se divertir pendant leur trajet. Une première qui a nécessité des années de discussions et de développements chez le constructeur de Stuttgart, mais aussi avec les autorités. Depuis décembre 2021, le gouvernement a offert la possibilité à ces véhicules de rouler sur la voie publique.

Plus rapide que Tesla

Si plusieurs États américains ont sauté le pas depuis des années, Tesla n'a pas cependant pu rééditer son exploit sur le Vieux Continent. Pour le moment, il faudra donc se procurer une Mercedes pour profiter du Drive Pilot, le nom de l'option de conduite autonome allemand. Contrairement au constructeur américain qui a abandonné la technologie radar, Mercedes a fait le choix des caméras et du Lidar (fourni par la société française Valeo). Selon le contexte, les caméras voient mieux d'après Mercedes, ou inversement. La nuit, la technologie qui se rapproche des sonars des sous-marins est plus adaptée.



Mais, car il y a un mais. Les clients ayant coché la (chère) case du Drive Pilot devront se contenter d'une conduite limitée à 60 km/h, et ce sur des portions avec du trafic sur autoroute. Dommage.



De son côté, Audi semble avoir abandonné l'idée pour le moment, après des essais intéressants sur A8. Le prochain sera certainement BMW qui espère validé son niveau 3 sur la Série 7 cette année. Volvo est également sur le point de conclure.

Un prix haut perché

Vous l'aurez compris, le pack Drive Pilot est pour le moment réservé aux deux fleurons de la marque, la Classe S 2022 et sa version électrique EQS. Si les tarifs des véhicules dépassent déjà les six chiffres, il faudra ajouter 5000 ou 7430 € HT selon le modèle. Une différence de prix inexpliquée mais qui ne devrait pas effrayer ceux qui souhaitent se faire conduire sans chauffeur pour regarder un film, travailler, aller sur Internet et plus encore.



Source : Europe AutoNews