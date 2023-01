Tesla baisse drastiquement ses prix en Europe et aux États-Unis

Après plusieurs augmentations successives depuis deux ans, Tesla inverse la tendance et a drastiquement réduit les prix de l'ensemble de sa gamme aux États-Unis et en Europe, dans le but de stimuler les ventes. Le véhicule électrique le moins cher outre-Atlantique, la Model 3 RWD, est passée de 46 990 $ à 43 990 $, tandis que la Model Y Grande Autonomie à 5 places a baissé de 20 %, passant de 65 990 $ à 52 990 $. Cela signifie que ce dernier modèle est désormais éligible au crédit d'impôt fédéral américain de 7 500 dollars, soit une baisse totale de 20 500 dollars, soit plus de 30 %. À peine croyable.

Toute la gamme est plus accessible

En Europe (Allemagne, France, Autriche et Suisse), les prix des Model 3 et Y ont également été réduits jusqu'à 17 %. On trouve par exemple la Model 3 Propulsion à 44 900 euros, et même 39 900 euros avec le bonus de 5 000 euros, au lieu de plus de 50 000 euros hier. La Model Y se place à 46 990 euros, donc juste en dessous du seuil du bonus écologique.



Mais ce n'est pas tout car, toute la gamme, y compris le Model S et le Model X et les versions de performance du Model 3 et du Model Y, ont vu leur prix baisser. Seule ombre au tableau, la version 7 places du Model Y a vu son prix augmenter de plusieurs milliers de dollars.

Pourquoi une telle baisse ?

Si Elon Musk n'a pas expliqué cette décision (mais avait critiqué les règles du bonus américain), il est assez facile de la comprendre. En plus de se placer sous les seuils des différents bonus pour attirer le chaland, Tesla profite de la fin de la pénurie, de la fin du covid et de ses stocks en Chine lui permettent de revoir sa grille tarifaire. Les récents clients apprécieront...



Reste que l'on attend toujours une Tesla à moins de 30 000 euros, pourquoi pas avec une Model 1 ou Model 2 à venir.



Qui attendait une baisse de prix pour s'offrir une Tesla ? Apple est censé se lancer sur le marché d'ici 2025, ce qui approche à grand pas.