Tesla ouvre sa conduite autonome (FSD) à tous aux États-Unis

Après avoir progressivement élargi l'accès à sa bêta dite de conduite autonome complète (FSD) au cours des dernières années, Tesla l'ouvre à tous ceux qui ont payé pour l'obtenir, a annoncé Elon Musk dans un tweet. Oui, celui qui a racheté Twitter le mois dernier et qui y travaille jour et nuit, n'oublie pas ses autres sociétés.

Voici l'annonce de Musk :

Tesla Full Self-Driving Beta is now available to anyone in North America who requests it from the car screen, assuming you have bought this option.



Congrats to Tesla Autopilot/AI team on achieving a major milestone!