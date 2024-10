Tesla propose le FSD à 99 $ par mois aux États-Unis

Aux États-Unis, Tesla propose une option « Full Self Driving », cela permet aux propriétaires d’un véhicule Tesla de profiter de la conduite autonome tout en restant vigilant pendant que la voiture prend ses propres décisions sur la route. Le problème du FSD, c’est que l’option coûte très cher, elle est facturée 12 000 dollars après l’achat du véhicule, un prix qui reflète les années de travail des ingénieurs Tesla, mais qui est trop élevé pour énormément de personnes. Elon Musk vient de trouver un compromis : réduire à moins de 100 dollars par mois l’option du FSD !

Le FSD baisse de prix pour l’option à renouvellement mensuel

Tesla a récemment annoncé aux US une baisse du prix de son abonnement au logiciel Full Self-Driving (FSD), passant de 199 $ à 99 $ par mois. Cette décision vise à stimuler l’adoption de son système avancé d’aide à la conduite par un plus grand nombre d’utilisateurs.



Le logiciel Full Self-Driving (FSD) de Tesla permet aux véhicules d'effectuer des tâches de conduite complexes. Il gère le changement de voie, la navigation autour des obstacles et le suivi d'itinéraires prédéfinis, tout en reconnaissant les signaux de circulation et en effectuant des arrêts aux intersections. Utilisant une combinaison de plusieurs technologies, le FSD offre une perception complète de l'environnement, ce qui permet une conduite autonome sûre et de plus en plus adaptative grâce à des mises à jour logicielles régulières.

En parallèle à la réduction de prix, Tesla a déployé la version V12 de son logiciel, une mise à jour qui améliore la conduite sur les voies urbaines. Cette version utilise pleinement les réseaux neuronaux, permettant une interprétation plus précise et dynamique de l’environnement routier.



L’augmentation du nombre d’utilisateurs du FSD est stratégique puisque cela permet à Tesla de collecter davantage de données vidéo, ces données sont cruciales pour l’amélioration continue de ses réseaux neuronaux et de la performance de son système de conduite autonome.

Politique de tarification

Alors que l’option d’abonnement mensuel voit son prix réduit, le coût pour acquérir définitivement le FSD reste inchangé à 12 000 $. Ce prix fixe permet aux consommateurs intéressés par une solution à long terme, de continuer à investir dans cette technologie avancée sans avoir à payer tout les mois l’abonnement.



La baisse du prix de l’abonnement mensuel FSD de Tesla est une stratégie audacieuse pour démocratiser l’accès à la conduite autonome et accélérer l’adoption de cette technologie révolutionnaire. Avec les mises à jour logicielles et les projets futurs, Tesla continue de redéfinir les frontières de l’innovation automobile.