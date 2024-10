Tesla offre 1 mois d'essai à son Full Self-Driving Beta aux États-Unis

Que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du monde, Tesla ne rencontre aucune difficulté pour vendre ses véhicules. Cependant, ce qui est un peu plus délicat, c'est de convaincre les nouveaux clients américains, voire même les anciens, de prendre le système d'aide à la conduite baptisé "Full Self-Driving Beta" à plus de 10 000 dollars, une sacrée somme, surtout après l'achat du véhicule !

Tesla vient de dévoiler une offre exceptionnelle pour ses clients américains, l'entreprise va offrir un mois d'essai gratuit de son système Full Self-Driving Beta (FSD Beta), un geste assez surprenant, surtout pour une option habituellement tarifée à 12 000 $. Cette proposition a pour objectif de mettre en avant les capacités avancées de la conduite autonome auprès des propriétaires de Tesla possédant un véhicule compatible. Avec cette approche commerciale, Tesla va offrir une démonstration convaincante du logiciel FSD Beta aux acheteurs potentiels et ancrer la valeur de cette technologie dans l'esprit des consommateurs. Musk est persuadé que l'expérience d'un mois avec le FSD encouragera les utilisateurs à envisager sérieusement cette option pour leur véhicule.



Le lancement récent de la version 12 du logiciel FSD Beta marque une évolution majeure dans le développement de l'autopilot de Tesla. Cette version, qui repose entièrement sur des réseaux neuronaux, signe un départ de l'ancienne approche basée sur le code, ce qui montre la rapide progression de Tesla dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la conduite autonome. Cependant, malgré ces avancées impressionnantes, Tesla maintient l'appellation "Beta" pour ce logiciel, afin de rappeler la nécessité pour les utilisateurs de rester vigilants, qu'ils soient novices ou habitués au système.

En plus de motiver les propriétaires de Tesla (et les futurs clients) à prendre l'option FSD, ce mois de gratuité va aussi être très bénéfique pour Tesla. En effet, donner l'accès gratuitement au FSD va permettre à l'entreprise de collecter un volume incroyable de données vidéo, cruciales pour l'amélioration continue de ses algorithmes d'intelligence artificielle.

La question de la disponibilité de cette technologie en Europe est actuellement en suspens. Néanmoins, une récente actualisation des règlements par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) a ouvert la voie à l'utilisation de systèmes de conduite autonome sur les routes européennes. Cette évolution réglementaire pourrait signifier que l'offre de Tesla, incluant le FSD, sera bientôt une option possible pour les consommateurs européens, y compris en France.



Toutefois, le FSD ne peut pas être lancé du jour au lendemain en Europe, la firme d'Elon Musk devra soumettre un "aperçu de la conception des systèmes aux autorités d'homologation" avant de lancer le FSD. Une fois le système d'aide à la conduite disponible sur le marché européen, Tesla sera dans l'obligation de fournir des rapports réguliers aux autorités de réglementation. Tesla devra aussi surveiller de très près les réactions et performances du FSD Beta.

All US cars that are capable of FSD will be enabled for a one month trial this week