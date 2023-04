Aux États-Unis, une transaction via Apple Pay vous offre des McNuggets au McDonald's

Le service de paiement sans contact Apple Pay est très populaire aux États-Unis, il représente à ce jour le paiement via mobile le plus utilisé. Toutefois, pour Apple ce n'est pas assez, le géant californien cherche à attirer toujours plus d'utilisateurs et rien de mieux qu'offrir de délicieux McNuggets pour tout paiement via Apple Pay au McDonald's !

Apple x McDonald's

C'est un partenariat comme on en voit rarement. Apple a décidé de s'associer avec McDonald's aux États-Unis pour récompenser les clients du fast-food qui paieront leur commande avec leur iPhone ou Apple Watch. Il s'agit d'une énième promotion d'Apple Pay, la firme de Cupertino a déjà collaboré avec d'autres grandes marques de la restauration rapide et ça a été à chaque fois un gigantesque succès. Sans surprise, quand c'est gratuit, ça attire en masse les clients et ça fait découvrir au passage la première sensation du paiement via Apple Pay.



Dans un mail envoyé aux clients américains, Apple précise :

Commandez à l'avance et économisez. Obtenez gratuitement 6 morceaux de Chicken McNuggets® avec un achat minimum de 1 $ dans l'application McDonald's avec Apple Pay, jusqu'au 11 avril. *

La bonne nouvelle de ce partenariat, c'est que McDonald's n'oblige pas à prendre un menu pour bénéficier de cette offre. Les Américains pourront commander une glace (ou une boisson, des frites...) + les McNuggets offerts. Le deal est que la commande fasse au minimum 1 dollar.



À noter que si vous êtes aux US et que vous avez la chance de profiter de cette promotion inédite, il faudra passer commande auprès d'un restaurant participant. Pas besoin de vérifier une liste longue comme le bras, il suffit d’ouvrir l'application McDo et sélectionner l'offre dans la section "Offres" du restaurant où vous êtes sur le point de passer commande.



L'offre est valable exclusivement aux États-Unis jusqu'au 11 avril 2023. Les restaurants peuvent sonner la fin de la promotion avant cette date s'il y a un épuisement des stocks.

On espère que ce type de partenariat se produira à l'avenir en France (avec McDondald's), parce que bon... Les McNuggets c'est largement meilleur que les Newggets de Burger King !