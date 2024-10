Le Full Self-Driving de Tesla fait l'objet d'une enquête aux US après la mort d'un piéton

Tesla est incontestablement l'une des entreprises les plus avancées au monde dans le domaine de la conduite autonome. Si les ingénieurs et développeurs proposent aujourd'hui une solution jugée fiable et parfois plus réactive qu'en conduite manuelle, le FSD de Tesla a aussi quelques ratés, au point d'attirer l'attention du régulateur fédéral de la sécurité aux États-Unis.

Le FSD à l'origine de quatre accidents dans des environnements de faible luminosité

La NHTSA (Administration nationale de la sécurité routière) a lancé il y a 24 heures une nouvelle enquête sur le logiciel "Full Self-Driving" (FSD) de Tesla suite à quatre accidents dans des conditions de faible visibilité. L'un de ces accidents a entraîné la mort d'un piéton qui traversait la route sur un passage piéton, percuté par une Tesla en FSD qui ne l'a pas vu et roulait à grande vitesse.



Le Full Self-Driving est une technologie avancée de conduite autonome développée par Tesla. Il utilise un ensemble de caméras, de radars, de capteurs ultrasoniques et un puissant système de traitement basé sur l'intelligence artificielle pour analyser l'environnement du véhicule en temps réel. Le FSD est conçu pour permettre à la voiture de se déplacer sans intervention humaine, en interprétant les conditions de la route, les panneaux de signalisation et en réagissant aux autres usagers de la route. Cependant, malgré ces capacités avancées, le FSD reste en phase bêta, ce qui signifie que les conducteurs doivent rester attentifs et prêts à reprendre le contrôle à tout moment.

Une enquête qui pourrait obliger Tesla à ajuster son FSD

L'enquête vise à évaluer si le système FSD de Tesla est capable de "détecter et réagir de manière rapide" dans des situations de visibilité réduite, telles que l'éblouissement du soleil, le brouillard... Si le système se montre presque irréprochable dans des conditions normales, il semblerait qu'il présente des lacunes dès lors que l'environnement devient plus complexe.



En cas de conclusions défavorables de la part de la NHTSA, le programme FSD (actuellement en phase de bêta aux États-Unis) pourrait être temporairement suspendu jusqu'à ce que Tesla apporte des modifications nécessaires ou de nouvelles restrictions. On pourrait par exemple imaginer que Tesla n'autorise pas l'utilisation du FSD lors des averses, quand il y a du brouillard ou les après-midi très ensoleillés.



Cette enquête arrive peu de temps après la présentation par Elon Musk du prototype "Cybercab", destiné à servir de robotaxi en totale autonomie avec le Full Self-Driving. Le Cybercab, qui repose entièrement sur le logiciel FSD pour naviguer sans intervention humaine, est censé représenter l'avenir de la mobilité autonome selon Elon Musk. Cependant, les récents incidents montrent qu'il y a encore beaucoup à faire pour garantir une sécurité optimale pour les piétons, les autres véhicules autour et les passagers.



Source