Tesla dévoile les Cybercab et Robovan sans volant ni pédales (+ robot Optimus)

Comme attendu, Tesla a dévoilé son premier taxi autonome, le Cybercab, lors de l'événement "We, Robot" au studio de Warner Bros. Discovery en Californie. Cela survient six mois après qu'Elon Musk ait initialement annoncé ce concept, et le Cybercab est la vision du constructeur d'un véhicule entièrement autonome et électrique, sans volant ni pédales. Ce qu'Apple a visiblement abandonné avec son Apple Car. Au-delà du robotaxi, le milliardaire a présenté une surprise, le Robovan, ainsi qu'une version largement améliorée de son robot humanoïde Optimus.

Cybercab

Musk a fait une entrée spectaculaire en arrivant sur scène dans un Cybercab, annonçant : "Il y en a 20 autres d’où celui-ci vient." Il a critiqué les modes de transport actuels comme étant inefficaces, notant que les voitures sont souvent inactives. Selon Musk, les véhicules autonomes vont révolutionner le transport en étant plus efficaces, en augmentant la sécurité et en permettant aux gens de récupérer du temps autrefois consacré à la conduite. "Avec l'autonomie, vous récupérez votre temps", a-t-il déclaré, ajoutant que les voitures autonomes seront dix fois plus sûres que celles conduites par des humains.

Musk a également discuté de l’efficacité économique des transports autonomes, suggérant que le Cybercab coûtera éventuellement aussi peu que 20 cents par mile à opérer, avec un prix allant de 30 à 40 cents par mile en incluant les taxes. Tesla prévoit de vendre le Cybercab pour moins de 30 000 dollars, le rendant ainsi accessible à un large public. L'idée est que les individus pourraient acheter plusieurs Cybercabs et les gérer comme une flotte, générant des revenus grâce au réseau de covoiturage autonome de Tesla. Musk a comparé cette vision à celle d'un "berger" qui gérerait un troupeau, suggérant que les robotaxis pourraient devenir des actifs générateurs de revenus pour leurs propriétaires.

Lorsqu'on lui a demandé quand le Cybercab serait disponible, Musk a confirmé que Tesla commence avec la conduite entièrement autonome et non surveillée pour ses Model 3 et Model Y au Texas et en Californie. Cependant, le Cybercab lui-même devrait entrer en production avant 2027. Connu pour ses prévisions optimistes, Musk a reconnu qu'il sous-estime parfois les délais, se souvenant de sa prédiction de 2019 selon laquelle Tesla aurait plus d'un million de robotaxis sur les routes dans l'année, un objectif qui n'a pas été atteint.

En ce qui concerne la technologie, le Cybercab utilise des systèmes basés sur l'IA et la vision, abandonnant l’utilisation de radars et de capteurs comme ceux employés par d’autres véhicules autonomes, tels que ceux de Waymo. Cette approche minimaliste, selon Musk, permet à Tesla d'éviter l'utilisation d'équipements coûteux, ce qui aide à maintenir les coûts de production bas. L'une des fonctionnalités marquantes du Cybercab est son chargement par induction, éliminant le besoin d'un port de chargement traditionnel. Ce véhicule argenté et élégant semble également emprunter des éléments de design au Cybertruck, avec des portes s'ouvrant vers le haut et l'absence de pare-brise arrière.

Musk a également révélé qu’il avait ordonné à Tesla de se concentrer entièrement sur les robotaxis plus tôt cette année, en se basant sur la plateforme de petits véhicules de l’entreprise. Le plan initial était de dévoiler le Cybercab en août, mais l'événement a été reporté à octobre en raison des changements de conception importants demandés par Musk à l'avant du véhicule. Ce délai a également permis à Tesla de préparer d'autres annonces de produits.

Robovan

En plus du Cybercab, Musk a brièvement présenté un autre nouveau véhicule : le Robovan. Le Robovan, selon Musk, est conçu pour répondre aux besoins de transport à haute densité, capable de transporter jusqu'à 20 passagers ou de grandes quantités de marchandises. Il est destiné à être utilisé dans le service de covoiturage autonome de Tesla, ainsi que pour la gestion de flottes personnelles. Musk a souligné son potentiel pour réduire les coûts de transport à 5-10 centimes par mile (1,6 km) pour le transport de groupe. Idéal pour les grandes familles, les équipes de sport ou encore, par exemple, les visites touristiques.

Robovan seats 20 & can be adapted to commercial or personal use – school bus, RV, cargo



Elon Musk a déclaré :

Le Robovan est la solution pour la haute densité. Si vous voulez emmener une équipe sportive quelque part, ou si vous voulez vraiment réduire le coût des déplacements à, je ne sais pas, 5 à 10 cents par kilomètre, vous pouvez utiliser le Robovan.

Là encore, pas de volant ni pédales. Mieux, on ne voit même pas les roues.

Optimus

En dehors des véhicules, Musk a également introduit la nouvelle version du robot humanoïde Tesla Optimus, capable d’effectuer une gamme de tâches quotidiennes.

Lors de la démonstrations, les robots Optimus ont montré des fonctions de base telles que faire des signes de la main, distribuer des sacs cadeaux et jouer à "pierre-papier-ciseaux" avec les participants. Dans une vidéo, le robot humanoïde a été vu accomplissant des tâches plus pratiques, comme récupérer des colis et arroser des plantes. On en a même vu discuter avec l'un des ingénieurs de Tesla.

A conversation between Tesla Optimus bot and a human is the best thing you’ll see on the internet today.



pic.twitter.com/2M9UJPTTLX — DogeDesigner (@cb_doge) October 11, 2024

Musk imagine qu'Optimus sera capable de faire presque tout, y compris promener des chiens ou tondre la pelouse. Il prédit qu'il sera éventuellement vendu pour 20 000 à 30 000 dollars et pense que cela pourrait devenir le produit le plus significatif de Tesla, encore plus transformateur que ses véhicules. Musk s'attend à ce que les robots commencent à effectuer des "tâches utiles" d'ici la fin de l'année, avec une disponibilité plus large d'ici la fin de l'année prochaine.

Optimus is your personal R2D2 / C3PO, but better



Optimus is your personal R2D2 / C3PO, but better

It will also transform physical labor in industrial settings

Une Tesla 1 ou 2 toujours d'actualité

L'événement n'a pas dévoilé de véhicule électrique abordable à moins 25 000 dollars. Alors que certaines rumeurs annonçaient un projet tout simplement annulé, Musk continue d'affirmer que le développement de ce véhicule électrique "pas cher" est seulement retardé.