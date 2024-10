Google dévoile (par erreur ?) la période de lancement du RCS sur l'iPhone

Cela fait longtemps que Google et Samsung remuent ciel et terre pour convaincre Apple d'introduire dans iOS le protocole de messagerie RCS, ce qui apportera une expérience similaire à iMessage entre utilisateurs iOS et Android. Pour éviter des problèmes avec la Commission européenne et des régulateurs à travers le monde, Apple a finalement cédé avec l'annonce d'une arrivée "prochaine" du RCS. Si on ne connait pas pour l'instant la période exacte de l'introduction du protocole par Apple, on peut compter sur Google qui a révélé l'information !

C'est bien cette année que le RCS arrive sur iOS et plus précisément à l'automne 2024

Google semble avoir laissé échapper (peut-être par inadvertance) des détails cruciaux concernant le calendrier de lancement du service de communication enrichis (RCS) sur les iPhone. Une nouvelle page dédiée sur le site Web d'Android pour Google Messages révèle que l'expérience de messagerie de Google s'apprête à faire le grand saut vers les utilisateurs d'iPhone dès l'automne 2024.



Le RCS est présenté comme le successeur du SMS, il offre plusieurs avantages qui promettent de révolutionner la façon dont communiqueront les utilisateurs iOS et Android. Parmi ces avantages, on compte l'envoi de photos et vidéos en haute résolution, des indicateurs de frappe qui annoncent quand votre interlocuteur est en train d'écrire, une prise en charge élargie pour les GIFs, ainsi qu'une expérience améliorée pour les chats de groupe. En d'autres termes, le RCS fourni une expérience comparable à iMessage, mais cette fois, en permettant une communication fluide et enrichie même lorsque l'interlocuteur ne dispose pas d'un iPhone.

Cette annonce inattendue arrive après qu'Apple ait, de son côté, fait une annonce en novembre 2023, concernant son intention d'adopter le RCS, avec une projection de déploiement "plus tard l'année prochaine". Cette déclaration avait alors été interprétée comme une indication que l'intégration du RCS serait réalisée avec iOS 17. Cependant, à la lumière des informations révélées par Google, il semble que cette fonctionnalité ne verra le jour qu'avec iOS 18, qui devrait être présenté lors de la WWDC en juin 2024.



L'intégration du RCS dans l'écosystème iPhone va complètement briser les barrières construites entre les utilisateurs iOS et Android. En offrant des fonctionnalités jusqu'alors réservées aux utilisateurs d'iMessage, le RCS sur iPhone vise à créer une plateforme de communication plus unifiée et accessible, sans distinction de système d'exploitation.



Dès le lancement du RCS sur l'iPhone, Apple continuera à créer une distinction visuelle, les bulles iMessage resteront bleues, quand celles des messages RCS seront toujours vertes. La firme de Cupertino devrait également axer sa communication autour de la sécurité, l'entreprise va recommander aux utilisateurs de privilégier iMessage qui est plus sécurisé grâce au chiffrement de bout en bout, chose qui ne sera pas le cas avec le RCS.



Source