Le RCS débarque sur iPhone l'année prochaine (officiel)

Depuis plusieurs années, Google et Samsung sollicitent régulièrement Apple pour que le RCS (Rich Communication Services) soit adopté sur iOS, ce qui permettrait aux utilisateurs d'iPhone de discuter avec leurs proches sous Android comme une conversation iMessage. Si Apple n'avait jamais accepté jusqu'ici, l'entreprise a finalement changé d'avis et annonce l'arrivée du RCS sur iOS dès l'année prochaine.

Victoire pour Google et Samsung, la pomme a cédé

Apple surprend tout le monde ce soir en annonçant l'adoption du service de communication enrichie (RCS) pour l'iPhone, après avoir longtemps repoussé cette idée. Cette évolution, prévue pour "plus tard dans l'année prochaine" par le biais d'une mise à jour logicielle, promet d'harmoniser les communications entre les utilisateurs d'iPhone et d'Android, leur offrant une expérience similaire à iMessage avec des fonctionnalités avancées pour leurs messages.



Cette transition vers le RCS fait suite à des pressions réglementaires et de la concurrence, notamment de la part de géants comme Google et Samsung. Le RCS, qui a connu une maturité ces dernières années, est perçu comme une plate-forme de messagerie améliorée, prête à remplacer les SMS. Apple envisage d'intégrer le profil RCS Universal, une norme élaborée par l'Association GSM, promettant une interopérabilité accrue des messages, un domaine où les SMS et les MMS sont limités.

Voici ce qu'a déclaré Apple au média 9to5mac, il y a seulement quelques heures :

Plus tard l'année prochaine, nous ajouterons la prise en charge de RCS Universal Profile, la norme actuellement publiée par l'Association GSM. Nous pensons que RCS Universal Profile offrira une meilleure expérience d'interopérabilité par rapport aux SMS ou aux MMS. Cela fonctionnera avec iMessage, qui continuera d'être la meilleure et la plus sûre expérience de messagerie pour les utilisateurs d'Apple.

Cependant, Apple assure que iMessage demeurera le système de messagerie primaire pour ses utilisateurs, mettant en avant sa sécurité supérieure grâce au chiffrement de bout en bout et à la protection avancée des données iCloud. Le RCS, bien qu'il remplacera les SMS/MMS, n'égalera pas iMessage sur cet aspect, bien que ces anciennes technologies resteront en place comme solutions de secours.



La résistance d'Apple face à l'adoption du RCS a été mise en avant à plusieurs reprises dans les médias pendant des années, avec des concurrents poussant sans relâche pour ce changement. Pourtant, avec iOS 16 et 17, Apple a fait des pas vers l'amélioration des SMS entre iPhone et Android, comme l'intégration des Tapbacks et des nouvelles fonctionnalités dans les conversations de groupe par SMS.



Cette avancée est une victoire pour Google qui n'en pouvait plus de voir les utilisateurs sous Android être exclus des conversations de type iMessage. Les SMS ne permettaient pas l'envoi de GIF, de vocaux, d'afficher un accusé de réception... Finalement, utilisateurs Android et iOS vont pouvoir se retrouver dans un système de messagerie convivial sans devoir passer par des alternatives comme WhatsApp, Telegram et Signal.



On peut remercier l’Union européenne (ou pas) qui n’est certainement pas étranger à ce revirement du fait de la loi DMA. Rendez-vous l’an prochain avec iOS 18 !