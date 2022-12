Google critique à nouveau Apple pour ne pas avoir adopté RCS sur iPhone

Google poursuit sa quête dans le but de convaincre Apple d'adopter la norme de messagerie RCS, en publiant un nouvel article intitulé "It's time for RCS".



Fortement promu par Google, RCS ou Rich Communication Services est une norme de messagerie destinée à remplacer le bon vieux SMS. Mais Apple n’est toujours pas enclin à s’y mettre.

Google veut imposer le RCS

Pour mémoire, le RCS est plus proche des messageries instantanées que du texto traditionnel. Il prend en charge les photos et les vidéos haute résolution, les messages audio et les fichiers de plus grande taille, et il ajoute un chiffrement, des réactions aux emoji multiplateformes et des discussions de groupe sur différents appareils. Google pousse Apple à adopter RCS depuis plus d'un an maintenant, mais jusqu'à présent, Apple ne bouge pas.



Le nouveau billet de blog de Google souligne que cette semaine marque le 30e anniversaire de la norme de messagerie SMS - Short Message Service, le premier message SMS ayant été envoyé le 3 décembre 1992. Google fait valoir qu'il est temps de procéder à une mise à jour et reproche à Apple de "traîner les pieds".



Google souligne qu'avec RCS, la messagerie chiffrée de bout en bout multiplateforme serait une réalité. Des fonctionnalités telles que les indicateurs de frappe en temps réel, les accusés de réception, les photos et les vidéos de meilleure qualité et un meilleur contrôle des discussions de groupe seraient disponibles en standard sur les iPhones et les téléphones Android.



Tous les grands opérateurs et fabricants de téléphones mobiles ont mis en place le support RCS, notamment Orange, SFR, Bouygues, AT&T, Verizon, T-Mobile, Motorola, Nokia, OnePlus, Samsung, Sony, et d'autres. Apple continue d'être le seul résistant parmi les grands acteurs du marché.

Apple va-t-elle craquer pour le RCS ?

On ne sait pas si Apple a déjà envisagé de soutenir RCS, mais les signaux ne penche pas en sa faveur. Dans une interview de septembre, le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré que ce n'était pas une priorité. "Je n'entends pas nos utilisateurs demander que nous y consacrions beaucoup d'énergie à ce stade".



Le patron d’Apple a également suggéré une drôle de solution à un journaliste qui a mentionné avoir des difficultés à envoyer des photos par SMS à sa mère qui utilise un téléphone Android. "Achetez un iPhone à votre mère", avait-il répondu.



De son côté, outre ce nouvel article, Google a lancé des publicités anti-Apple sur le sujet ainsi qu’un site web entier "Get the Message" pour promouvoir le RCS. Si la firme de Mountain View n’y parvient pas, la Commission européenne pourrait être plus persuasive en obligeant Apple à ouvrir iMessage.



Qu'en pensez-vous ? Apple doit-elle ouvrir iMessage à l'aide du protocole RCS ou bien conservé sa technologie sécurisée ?