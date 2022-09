Apple sort iOS 12.5.6 pour les anciens iPhone et iPad qui ne peuvent pas avoir iOS 13

Ce qui est formidable avec Apple, c'est que l'entreprise pense aux clients qui font le choix de conserver leur ancienne génération d'iPhone et/ou d'iPad plutôt que passer à un modèle plus récent. Même si iOS 12 est une vieille mise à jour qui est sortie en 2018, les correctifs de sécurité continuent à être publiés !

iOS 12.5.6 est disponible

Il y a trois types de clients Apple, ceux qui renouvellent leur iPhone tous les ans pour avoir les dernières nouveautés, les clients qui attendent 2 ou 3 ans pour changer d'iPhone et ceux qui conservent un ancien iPhone, parce qu'ils n'accordent pas beaucoup d'importance aux derniers produits (ou possèdent un budget limité).



À cette dernière catégorie de consommateurs, Apple répond présent. Le géant californien maintient sa volonté d'apporter la meilleure sécurité pour les iPhone et iPad qui ne peuvent pas migrer vers iOS 13 à cause d'une absence de compatibilité.

Depuis 30 minutes, les clients qui ont toujours les :

iPhone 5S

iPhone 6 ou 6 Plus

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

iPod Touch 6e génération

Peuvent installer iOS 12.5.6 qui est normalement visible dans les réglages de leur iPhone dans "Général".

La mise à jour qui s'avère être légère apporte en réalité que des correctifs de sécurité, probablement les mêmes que les récents iPhone ont eu avec iOS 15.6.1 !