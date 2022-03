Apple lance les précommandes des iPhone SE 3, iPhone 13 vert et iPad Air 5

Annoncés lors du keynote "Peek Performance" de mardi, les nouveaux iPhone SE 3, iPad Air 5 mais aussi le nouveau coloris vert des iPhone 13 sont désormais disponibles à la précommande. De leur côté, le tout nouveau Mac Studio et son écran Display Studio sont déjà commercialisés. L'ensemble sera livré à partir du 18 mars en magasin.

iPhone 13 vert

Apple offre donc une sixième couleur sur les iPhone 13 et une cinquième couleur sur les iPhone 13 Pro. Il s'agit d'un vert sur la gamme de base et d'un vert alpin qui rappelle celui de l'iPhone 11 Pro pour les "Pro". Cette stratégie commence à ressembler à une habitude, Apple ayant sorti l'an dernier un iPhone 12 violet, une nouvelle finition qui avait rencontré un joli succès au printemps 2021.



Pour le reste, rien ne change sur l'iPhone 13 vert avec la puce A15, l'écran Super Retina XDR (120 Hz sur les "Pro"), un appareil photo à la pointe, la compatibilité Dolby Vision, etc. Côté prix, statu quo également avec un iPhone 13 mini qui démarrer à 809€ et l'iPhone 13 Pro Max qui termine à 1259€.



iPhone SE 3

Le nouvel iPhone SE 3 a beau conserver le même design que l'iPhone SE 2020 qui est inspiré de l'iPhone 6 de 2014, il suscite un fort interêt du côté des clients grâce à un gabarit compact associé à des performances de premier plan. Oui, l'iPhone SE 3 est doté de la puce A15, comme les iPhone 13, de 4 Go de RAM et d'un modem 5G. Sans oublier un verre de protection Ceramic Shield comme les plus modèles les plus hauts de gamme ainsi qu'une amélioration notable sur l'appareil photo arrière qui profite de Deep Fusion, de Smart HDR 4 et des styles photographiques comme c'est le cas sur les iPhone 13.



Son prix ? 529€, soit 40€ de plus que l'ancien iPhone SE 2020.

iPad Air 5

Dernière nouveauté en date du côté d'Apple, l'iPad Air 5. Il s'agit de la tablette milieu de gamme qui monte encore d'un cran. Sans changer de design (l'iPad Air 4 ayant tout renouvelé), l'iPad Air de 5e génération troque la puce A14 pour la puce M1 des iPad Pro 2021 et autres MacBook récents permettant d'accroître de plus de 60% les performances, un modem 5G, une caméra avant qui grimpe à 12 mégapixels avec la compatibilité Center Stage, ainsi qu'un nouveau coloris bleu très printanier. L'iPad Air 5 est une véritable petite bombe qui n'a plus grand chose à envier aux iPad Pro 2021 de 11 pouces qui ne se distingue que par son écran 120 Hz, sa double caméra arrière et son Lidar qui n'a toujours pas prouvé son utilité.



Autre bonne nouvelle, l'iPad Air 5 reste compatible avec le Magic Keyboard et l'Apple Pencil 2, et son prix augmente que légèrement (+30€), soit 699€ contre 669€ pour son prédécesseur.

