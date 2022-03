Apple pourrait présenter demain un iPhone 13 vert et un iPad Air violet

Il y a 4 heures (Màj il y a 11 min)

iPhone

Julien Russo

Alors qu'on pensait que le programme de l'Apple Event de demain ne concernerait que l'iPhone SE 3, l'iPad Air 5 et éventuellement des nouveautés côté Mac, une récente indiscrétion crée la surprise générale. Selon des sources proches du YouTuber Luke Miani, Apple pourrait présenter au monde entier une nouvelle couleur pour l'iPhone 13.

Du vert pour dynamiser les ventes ?

Nous sommes à 24 heures du début de l'Apple Event et de nouvelles informations viennent de surgir parmi les rumeurs qui pronostiquent les annonces de ce grand rendez-vous.

Selon Luke Miani, Apple pourrait reproduire le même type de révélations que l'année dernière, si on revient en arrière, la firme de Cupertino avait dévoilé une nouvelle couleur pour l'iPhone 12 : le violet. Cette année, Apple pourrait proposer la couleur verte pour l'iPhone 13, une initiative pour rafraîchir la gamme et relancer les ventes.

Sans surprise, on retrouvera des caractéristiques identiques à l'intérieur : la puce A15 Bionic, le stockage allant jusqu'à 512 Go ou encore les capteurs d'appareil photo améliorés à l'arrière.

Cette habitude qu'a prise Apple est faite pour dynamiser les ventes de sa dernière génération de smartphone, comme toutes les marques, Apple est confronté à une baisse de la demande aux États-Unis et à l'international après les fêtes de fin d'année.



Pour renforcer la part de marché de l'iPhone et écouler toujours plus de stock, l'entreprise propose une nouvelle couleur pour son iPhone afin d'attirer l'attention des consommateurs qui ont peut-être hésité à acheter l'iPhone 13 depuis sa commercialisation !



Mise a jour : un iPad Air 5 violet serait aussi prévu.