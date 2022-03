Apple officialise le keynote du 8 mars : "Peek performance"

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Actualité Apple

Medhi Naitmazi

2



Il était annoncé depuis des semaines, le prochain évènement Apple, le premier de l'année 2022, est désormais officiel. Comme prévu, celui qui est nommé "Peek performance" aura lieu le mardi 8 mars 2022. Les principales annonces devraient concerner l'iPhone, l'iPad et le Mac. On s'attend à un nouvel iPhone SE 3, un nouvel iPad Air 5 et à un MacBook Pro M2, entre autres.

Ne ratez pas le premier Apple Event 2022

Comme souvent au printemps, Apple lance plusieurs produits. Il ne s'agit pas de nouveautés phares, mais de renouvellements d'appareils qui se vendent très bien. Pour suivre la présentation des iPhone SE 3, iPad Air 5 et MacBook Pro M2 (et pourquoi pas d'autres nouveautés comme les AirPods Pro 2), il faudra se connecter à 19h sur notre site. Nous retranscrirons intégralement l'évènement en français et en images sur notre page keynote.



Vous pourrez également découvrir les annonces de la conférence Peek performance en direct depuis le site Apple.com ou sur YouTube.

Les nouveautés attendues pour le keynote de mars 2022

L'iPhone SE 3

Le nouvel iPhone SE 2022 constituera l'entrée de gamme d'Apple. Sans grande nouveauté, il sera cependant bien plus puissant avec la puce A15 Bionic (le même processeur que les iPhone 13) et un modem 5G pour lui permettre d'attirer de nouveaux clients. Un iPhone à 469€ est une bonne chose, mais son écran LCD et son design dépassé viennent ternir le tableau. Un tableau qui pourrait cependant être bien plus beau si Apple décidait de le vendre pour 300€.

L'iPad Air 5

L'autre vedette devrait être l'iPad Air 5 qui viendra remplacer l'excellent iPad Air 4 au design inspiré de l'iPad Pro, avec sa puce A14 (comme les iPhone 12) et Touch ID sur le bouton d'alimentation. Pas de révolution attendue cette année, la tablette milieu de gamme devrait passer à la puce A15 et à la 5G.

Les nouveaux Mac 2022

Le premier Apple Event de 2022 devrait également être l'occasion de présenter de nouveaux Mac. On parle sur d'un MacBook Pro M2 13 pouces, mais aussi d'un iMac 27 M1 Pro / Max et d'un Mac mini M1 Pro / Max. Un

Mise à jour iOS 15.4

Pour accompagner tout ce beau monde, Apple mettra à disposition de ses utilisateurs la dernière mise à jour actuellement en bêta, iOS 15.4 et iPadOS 15.4. Outre le support des nouveaux appareils, ces firmwares vont permettre l'utilisation de Face ID avec un masque, l'utilisation de Universal Control, Tap To Pay, 37 emojis supplémentaires, l'ajout de la carte d'identité dans Wallet, les notifications sur les sites mobiles, et plus encore.