Que cachent le logo et le nom du keynote Peek Performance ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Actualité Apple

Medhi Naitmazi

Apple a officiellement annoncé son premier événement de 2022, en envoyant des invitations pour un keynote virtuel le 8 mars. Comme à chaque occasion, tout le monde spécule déjà sur ce que le dessin et le slogan de l'invitation pourraient signifier pour les annonces qu'Apple a prévues pour cet événement...

Un slogan axé sur la performance

L'invitation au keynote du 8 mars comporte le slogan "Peek performance". Non, ce n'est pas une faute de frappe : au lieu de "Peak performance", qui signifierait quelque chose du genre "performance maximale", Apple opte pour "aperçu des performances". Cela signifie plutôt que nous aurons un aperçu "rapide" d'une nouveauté.



Le lien le plus plausible ici est que "peek performance" fasse référence d'une manière ou d'une autre à la connectivité 5G. Lors de l'événement du 8 mars, Apple devrait annoncer un nouvel iPhone SE 3 et un nouvel iPad Air 5, qui devraient tous deux être dotés de la connectivité 5G. Apple a utilisé un slogan similaire "Hi, Speed" lorsqu'elle a annoncé la gamme d'iPhone 12 - les premiers iPhones à prendre en charge la 5G.



La rumeur veut également qu'Apple prépare une série de nouveaux Mac équipés de puces Apple Silicon, dont deux pourraient être annoncés dès cet événement du 8 mars. Si les détails sont encore un peu flous, Apple travaille sur un nouveau MacBook Pro M2 et un MacBook Air M2, ainsi que sur un Mac Pro et un iMac Pro ultra-puissants, et une version plus puissante du Mac mini. Les trois derniers intègreraient la puce M1 Max des derniers MacBook Pro 2021. Apple pourrait nous montrer ce qu’est capable de faire le futur Mac Pro avec une puce dérivée encore plus puissante.



Mais surtout, il y a toujours les projets AR/VR que l’on attend. "Peek" dans ce contexte pourrait être considéré comme une référence au casque de réalité mixte d'Apple dont on parle, même si cela semble peu probable. Les derniers rapports indiquent que le casque d'Apple ne sera pas expédié avant la fin de cette année au plus tôt. En outre, toute sorte d’aperçu aurait probablement lieu lors de la WWDC axée sur les développeurs, car Apple a besoin que les développeurs adoptent sa plateforme realityOS pour que le casque soit un succès. Et la firme préférerait pouvoir faire un événement en physique pour se lancer sur un nouveau marché.

Quid du logo Apple en multicolor ?

En ce qui concerne le design de l'invitation, celle-ci est un peu plus mystérieuse que d'habitude.



On peut y voir de nouvelles couleurs pour la gamme d'iPhone ou d'iPad, avec du jaune, du orange, du rouge, du rose, du violet et du bleu. Mais surtout, l’effet 3D pourrait nous renvoyer vers l’AR/VR, à moins que cela ne soit simplement pour évoquer les performances et la capacité de calculs des futurs produits.



De toute façon, les keynotes de printemps sont généralement prévus pour renouveler des appareils milieu de gamme, et pas pour révolutionner un produit.



Et vous, que pensez-vous de l'invitation à l'événement "Peek performance" d'Apple du 8 mars ?