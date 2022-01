iPad Air 5 : 5G et puce A15 dans le modèle 2022

iPad

Medhi Naitmazi

Vous le savez, Apple prévoit de sortir un iPad Air de cinquième génération avec des caractéristiques similaires à celles de l'iPad mini 6 apparu en septembre dernier, notamment une puce A15 Bionic, une caméra frontale grand angle de 12 mégapixels avec prise en charge de Center Stage, la 5G pour les modèles cellulaires et un flash Quad-LED True Tone, selon le blog japonais Mac Otakara.

Le nouvel iPad Air 5 inspiré de l’iPad Mini 6

Citant des sources fiables au niveau des chaînes d’approvisionnement, le rapport affirme que le nouvel iPad Air 2022 pourrait être annoncé aux côtés de l'iPhone SE 3 au printemps 2022.

Sans surprise, après une grosse refonte sur l’iPad Air 4, le futur iPad Air 5 conservera le même design général, y compris une caméra arrière à objectif unique. Sorti en octobre 2020, l'iPad Air actuel est doté d'un écran de 10,9 pouces avec des bords fins, d'un bouton d'alimentation Touch ID et d'un port USB-C, avec des options de couleurs pastelles grise, argent, verte, rose et bleue. La tablette a connu un grand succès en montant sensiblement en gamme, se rapprochant des iPad Pro tout en maintenant un prix raisonnable.



Le premier événement produit d'Apple de l'année aura probablement lieu en mars ou en avril comme d'habitude, selon Mark Gurman de Bloomberg, il est donc possible que les nouveaux modèles iPad Air et iPhone SE soient annoncés lors de ce keynote.



Pour mémoire, Mac Otakara a rapporté avec précision que l'iPad Air de quatrième génération serait équipé d'un port USB-C, et que le dernier iPad Pro de 12,9 pouces serait plus épais de 0,5 mm pour accueillir un écran mini-LED. De quoi être assez confiant sur les informations autour de l’iPad Air 5, même si le site s’était fourvoyé avec le lancement des AirPods Pro 2 en avril 2021.