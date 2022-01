Nouveaux rendus de l'iPhone SE 2022 : un iPhone XR ?

Un leaker ayant un bilan assez mitigé vient de publié des rendus de l'iPhone SE 3, qui seraient basés sur des dessins CAO obtenus sous le manteau. Le résultat est surprenant et en contradiction avec les rumeurs les plus insistantes. En effet, on est plus proche d'un iPhone XR que d'un iPhone 8, comme c'est le cas actuellement avec l'iPhone SE 2020.

l'iPhone SE 3 vraiment comme ça ?

Les rendus signés David Kowalski montrent un arrière semblable au modèle actuel, mais l'avant est bien plus proche de l'iPhone XR, avec un design bord à bord correspondant aux autres iPhones modernes.



On trouve également au dos un appareil photo à objectif unique, accompagné d'un flash et d'un logo Apple centré sur l'appareil. En toute logique, le futur iPhone SE 2022 est plus petit qu'un iPhone XR et conserverait même ses dimensions actuelles, soit 138,4 x 67,3 x 7,3 mm. Le leaker parle d'un écran de 5,69 pouces.

Bien évidemment, l'encoche est là, une première sur un "SE", chose qui est contredit donc pratiquement tous les rapports précédents sur le prochain iPhone SE 3. On annonçait un design quasiment inchangé par rapport au modèle existant, qui est lui-même basé sur l'iPhone 8. En fait, il y a eu des rumeurs sur un passage à un design type iPhone XR, mais la firme aurait décalé cette "nouveauté" à 2024, histoire de continuer à proposer un modèle pas cher avec Touch ID d'ici là. Et certains évoquaient même la conservation de Touch ID, mais déplacé sur le bouton d'alimentation, comme ce qu'on retrouve sur iPad Air 4 et iPad mini 6.



Pour le reste, Apple inclura une puce A15 dans son iPhone SE, ainsi qu'un modem 5G, lui permettant d'avoir des performances de premier ordre tout en étant l'un des smartphones 5G les moins chers du marché.



À notre avis, le rendu du jour n'est pas exact, il pourrait plutôt être celui de 2024, donc de l'iPhone SE 4.