Les iPhone représentent presque 50% des reconditionnés en 2022

Il n'y a pas que le neuf dans la vie. Les ventes d'iPhones reconditionnés d'Apple ont connu une croissance à deux chiffres en 2022, l'entreprise américaine consolidant sa domination sur le marché mondial des smartphones d'occasion.



Selon Counterpoint Research, les ventes d'iPhones remis à neuf ont augmenté de 16 %, ce qui lui a valu une part de marché de 49 % l'année dernière, contre 44 % en 2021. Alors qu'Apple contrôle près de la moitié du marché, Samsung était loin derrière avec une part de 26 %, en baisse par rapport aux 28 % de l'année précédente.

Le marché de la seconde main en plein boom

Comme du côté des vêtements, l'électronique de seconde main est en plein boom. En 2022, c'est l'Inde qui est devenue le plus grand marché de smartphones reconditionnés, la Chine ayant connu une baisse de 17 % des ventes sur le marché de l'occasion au cours de la même année, selon l'étude. La plupart des marchés émergents ont connu une offre limitée d'appareils reconditionnés, les consommateurs conservant plus longtemps les nouveaux smartphones.

D'une manière générale, les ventes mondiales de smartphones neufs ont été affectées en 2022 par la hausse des prix des composants et une inflation inhabituellement élevée, ce qui a entraîné une demande accrue de modèles reconditionnés, selon Counterpoint. Cependant, IDC suggère que l'intérêt pour les téléphones reconditionnés pourrait s'avérer être une tendance à long terme au cours des prochaines années grâce aux programmes de reprise et à l'augmentation du prix des appareils.

Apple mise depuis longtemps sur le refurb

Pour mémoire, Apple équipe tous les modèles d'iPhone reconditionnés de nouvelles batteries, de nouvelles coques extérieures et d'un nouveau câble USB-C vers Lightning, de sorte qu'ils sont quasiment identiques aux appareils neufs dans leur emballage. Les téléphones reconditionnés d'Apple sont également désimlockés et peuvent être utilisés avec n'importe quel opérateur.



La popularité grandissante des iPhones reconditionnés est également due en partie à la politique de garantie d'Apple qui comprend une année complète d'AppleCare+ couvrant les batteries et les réparations de la coque extérieure, ainsi que la possibilité d'acheter une couverture AppleCare+ étendue.



Si vous cherchez un iPhone à prix canon, rappelons d'ailleurs qu'outre le refurb officiel (qui ne contient actuellement pas d'iPhone), Apple vend des iPhone reconditionnés sur sa boutique officielle Amazon. On y trouve des iPhone 8 à 159 euros, des iPhone 12 à 480 euros, etc.

