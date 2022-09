iPhone 14 Pro/Pro Max : ils représentent 65% des expéditions depuis leurs disponibilités

Nous avons pu le voir à travers certains revendeurs et opérateurs qui se sont exprimés, les iPhone 14 Pro et Pro Max rencontrent un gigantesque succès depuis leurs disponibilités. Cette tendance se confirme par un récent rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo, selon ses propos, la réussite des iPhone 14 Pro est impressionnante partout dans le monde !

Les iPhone 14 Pro pulvérisent les estimations initiales d'Apple

Ils étaient vivement attendus par les clients Apple, les iPhone 14 Pro réalisent une performance époustouflante dans les expéditions aux États-Unis, mais aussi à l'international.

D'après Kuo, Apple estimait initialement que les iPhone 14 Pro allaient représenter 55 à 60% des expéditions quelques jours après leurs lancements, une statistique qui est revue à la hausse, car les iPhone 14 Pro vont finalement représenter 60 à 65% des expéditions des usines de Foxconn.



Hier, Kuo révélait qu'Apple avait demandé à son partenaire Foxconn de transférer des salariés des chaînes de production des iPhone 14 vers les chaînes des iPhone 14 Pro et Pro Max. Le géant californien juge aujourd'hui que les modèles Pro doivent être considérés comme prioritaires vu la demande devenue très intense sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs !

Selon l'analyste, Apple pourrait fournir "de bons résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2022", des résultats qui pourraient être en hausse comparée au T4 2021 avec les iPhone 13. Alors que certains pensent que la lenteur des ventes régulières de l'iPhone 14 est un problème pour Apple, la société se concentre en fait sur les modèles plus chers, qui sont les versions que les clients inconditionnels sont prêts à acheter. Plus tard, Apple devrait réduire la production de l'iPhone 14 Pro afin de se focaliser sur les modèles non Pro.



Autre détail intéressant, Kuo mentionne également les fournisseurs qui vont prochainement recevoir une "invitation" d'Apple pour augmenter leurs productions destinées aux iPhone 14 Pro. Voici la liste dévoilée par Kuo :

Sony (seul fournisseur de CIS 48MP)

Largan (principal fournisseur du téléobjectif et deuxième fournisseur de l'appareil photo ultra-large VCM).

LG Innotek (fournisseur de la CCM arrière)

Alps (fournisseur exclusif de la caméra téléobjectif VCM)

Minebea (fournisseur principal de caméra ultra-large VCM)

Samsung Display (presque le seul fournisseur des panneaux du modèle Pro)

Technologie FII/Foxconn (fournisseur principal du cadre métallique en acier inoxydable)

Hon Hai (seul EMS des modèles Pro)

Des ventes d'iPhone en "bonne santé", c'est à chaque fois l'assurance de voir les résultats financiers de Foxconn et des nombreux fournisseurs battre des records !

Chaque entreprise le sait et c'est pour cela qu'Apple est souvent considéré comme un "client prioritaire" sur les livraisons de composants, cela concerne aussi bien les iPhone que les autres produits du géant californien.



