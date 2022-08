Foxconn expédiera dès le début les iPhone 14 de 6,1 pouces depuis l’Inde et la Chine

Le lancement des iPhone 14 approche à grand pas, et du côté du sous-traitant principal, Foxconn, on se prépare à une logistique quelque peu différente des années précédentes. Dans un contexte géopolitique tendu avec la Chine, l’assembleur aurait prévu de faire tourner à plein régime ses usines indiennes dès le début, notamment pour l’iPhone 14 de base.

L’Inde sur la ligne de départ

D’après un nouveau rapport de Ming-Chi Kuo publié sur Twitter ce matin, Foxconn miserait donc simultanément sur la Chine et l’Inde pour produire les nouveaux iPhone 14. Selon les informations qu’il a recueilli, ce serait la première fois que l’usine indienne du géant chinois serait mise à contribution pour un lancement. Jusqu’à présent, l’Inde partait toujours avec un trimestre de retard, ou plus.

À court terme, les capacités d’expéditions d'iPhone de l'Inde resteront encore loin de celle la Chine explique l’analyste, mais c'est une étape importante pour Apple dans la construction d'un site de production d'iPhone hors du pays de Xi Jinping.



Cela montre qu'Apple tente de réduire les impacts géopolitiques sur l'approvisionnement et considère le marché indien comme le prochain moteur de croissance clé. Il faut dire que ce dernier a toutes les qualités de la Chine, sans les tensions actuelles avec le gouvernement américain.



Pour ce qui est du reste de la gamme, Kuo ne précise pas si la Chine produira entièrement les iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Rappelons que les « Pro » auront plusieurs différences notables avec les autres models comme une puce A16 exclusive, une double perforation à la place de l’encoche, un écran toujours allumé et plus encore comme un appareil photo principal de 48 megapixels.