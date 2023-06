L'iPhone 15 déclenche une vague d'embauches chez Foxconn en Chine

Vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple se prépare à lancer l'iPhone 15 cet automne avec de nombreuses nouveautés sur les quatre modèles. De son côté, son principal partenaire de fabrication, Foxconn, multiplie les embauches dans ses usines en Chine afin de produire les dizaines de millions d'unités nécessaires pour un lancement sans pénurie.

Une prime pour attirer la main d'oeuvre chez Foxconn

Le South China Morning Post rapporte que le géant taïwanais s'appuie sur des primes à l'embauche et d'autres mesures incitatives pour rappeler d'anciens employés ayant l'expérience nécessaire pour soutenir les lancements de produits qui auront lieu à l'automne.

L'usine Foxconn de Zhengzhou offre une prime de 8 000 yuans (plus de 1 000 euros) aux anciens employés qui reviennent régulièrement sur la chaîne de montage pendant les saisons de pointe, selon une offre d'emploi publiée lundi par l'unité Product Enclosure Business Group de l'entreprise, qui est responsable de la production des pièces mécaniques de l'iPhone.

D'autres offres comprennent la récompense de 1 000 yuans aux employés qui cooptent des personnes. Les employés qui sont embauchés par le biais d'une recommandation pendant la haute saison et qui restent en poste pendant quatre mois se voient même promettre une prime de 7 000 yuans. De son côté, Foxconn parle d'une prime de 6 980 yuans aux personnes embauchées dans l'usine de Shenzhen.



Cette décision est considérée comme un signe de la dépendance continue d'Apple à l'égard de sa chaîne d'approvisionnement en Chine, malgré ses efforts constants pour diversifier ses sites de production dans d'autres pays comme l'Inde et le Vietnam. Toutefois, la diversification de la chaîne d'approvisionnement d'Apple reste d'actualité. Foxconn prévoit d'ajouter deux bâtiments supplémentaires à son usine de production d'iPhone à Chennai, capitale de l'État indien le plus méridional du Tamil Nadu.



En début de semaine, un rapport sur la chaîne d'approvisionnement a expliqué qu'Apple avait doublé les commandes d'écran pour l'iPhone 15 pour le mois de juin par rapport à l'iPhone 14 il y a un an.



Si les modèles standards profiteront de vraies nouveautés comme le port USB-C, la Dynamic Island ou encore un nouveau design, Apple prévoit également une croissance des ventes d'iPhone 15 Pro qui auront droit à une puce A17 gravée en 3 nm, un châssis en titane et un appareil photo amélioré.