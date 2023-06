La montée en puissance de l'Inde : 20% des iPhone seront fabriqués là-bas d'ici 2025 !

L'une des volontés d'Apple ces dernières années, c'est de ne plus miser entièrement sur la Chine pour la fabrication de ses produits. Avec les confinements répétitifs et les tonnes de restrictions qu'ont vécus les usines chinoises pendant plusieurs mois, Apple veut avoir un plan B dans un autre pays en cas de difficulté avec la production chinoise. L'Inde figure parmi les pays les plus intéressants en termes de coûts et d'investissements !

1 iPhone sur 5 produit en Inde d'ici 2025

Selon un récent rapport du site The Hindu BusinessLine, Apple projette de fabriquer 1 iPhone sur 5 en Inde d'ici 2025, le géant californien a activé la procédure de migration progressive d'une partie de la production de la Chine vers l'Inde. Si le pays change, les partenaires de fabrication restent eux inchangés, car la collaboration va se poursuivre avec Pegatron, Wistron et Foxconn.



Pour les consommateurs, cela ne change rien puisque les coûts de fabrication en Inde sont quasiment identiques à ceux en Chine, les salaires sont approximativement les mêmes et Apple a profité d'avantages fiscaux avec le gouvernement indien en échange de la création d'emplois dans les zones du pays où le chômage est le plus élevé.

Il y a quelques semaines, des analystes de Bank of America faisaient remarquer le changement de stratégie d'Apple concernant la fabrication des iPhone en Inde :

Apple fabrique les derniers modèles d’iPhone en Inde, un signe flagrant d’une confiance croissante dans le potentiel de l’Inde à être l’une des grandes destinations de production. Apple vise à diversifier la fabrication de ses iPhone en dehors de la Chine.

Foxconn, l'un des nombreux partenaires d'Apple en Inde, investit massivement dans le pays. Le gouvernement de l'État du Karnataka a annoncé le 1er juin que la production dans une nouvelle installation de Foxconn commencerait en avril 2024 à Bengaluru, créant environ 50 000 emplois et représentant une valeur globale de 1,6 milliard de dollars.

Même son de cloche du côté de Pegatron, l'entreprise a fait part de son intention d'accroître sa production, avec des plans déjà en place pour construire une deuxième usine d'iPhone en Inde.



