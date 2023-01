En 2025, 1 iPhone sur 4 sera produit en Inde

Depuis ses débuts, Apple a toujours privilégié l'assemblage de ses produits en Chine, essentiellement pour profiter des faibles coûts des salaires. Cette vision parfaite du "Made in China" s'est récemment détériorée aux yeux des dirigeants d'Apple, avec l'épisode Covid-19 et les multiples restrictions qui ont bloqué ou ralenti la production chinoise, Apple a compris que ce n'était pas une bonne idée de tout miser sur un seul pays.

Le made in India continue de se développer

Ces dernières années, l'Inde a vu son taux de chômage exploser dans certaines régions, beaucoup d'entreprises ont déménagé vers les grandes villes et les habitants se sont retrouvés sans emploi. Pour dynamiser l'économie des zones moins denses et des campagnes, le gouvernement indien a eu l'idée de motiver les grandes entreprises comme Apple à venir ouvrir de gigantesques usines en Chine. Au programme : des aides financières sur les salaires, des facilités pour les permis de construire... L'Inde n'a demandé qu'une chose : des promesses d'emplois et un engagement sur le long terme !



Selon Shri Piyush Goyal, le ministre indien du Commerce et de l'Industrie, Apple devrait amplifier sa présence en Inde à travers ses partenaires dans les prochaines années. Dans une déclaration à Reuters, le ministre explique que la production Made in India pour les produits Apple devrait passer de 5-7% à 25% d'ici deux ans.

L'objectif du gouvernement indien pour les prochaines années, c'est d'inciter de grandes entreprises comme Apple à abandonner progressivement le traditionnel Made in China en proposant les mêmes avantages financiers et logistiques qu'une production massive en Chine. L'Inde est convaincue que ce que peut faire la Chine aujourd'hui peut être fait sur le sol indien.



Shri Piyush Goyal a affirmé dans son discours que "Apple, a une autre histoire à succès". La question qu'on peut maintenant se poser, c'est "est-ce que le Made in China sera toujours aussi populaire dans les années à venir ?", vu la détermination de certains pays comme l'Inde et Taïwan, ce n'est pas sûr...