L'iPhone SE 4 avec le modem 5G d'Apple sera commercialisé en 2025 (rumeur)

Ça faisait un petit moment que nous n'avions plus de nouvelles à propos de la prochaine génération d'iPhone SE. Selon une récente indiscrétion, le smartphone d'entrée de gamme d'Apple devrait faire son grand retour en 2025 avec un argument de taille : un modem 5G développé par Apple. Découvrez toutes les dernières informations qui ont fuité.

L'iPhone SE 4 en 2025 et pas avant

Si vous attendez impatiemment le futur iPhone SE, il va falloir vous armer de patience, car Apple aurait décidé de prendre son temps avant de sortir son iPhone SE 4. D'après l'analyste Jeff Pu qui a récemment eu de nouvelles informations provenant de ses sources habituelles, le prochain iPhone SE ne sortira pas avant 2025. Pourquoi un délai aussi long ? Tout simplement, parce qu'Apple veut absolument y intégrer son premier modem 5G, le premier qui signera la fin de la collaboration avec Qualcomm depuis le début de l'apparition de la 5G dans l'iPhone.



Pu a expliqué dans sa note de recherche que ce nouvel iPhone SE sera équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces et d'un modem 5G fabriqué en 4 nm par TSMC, le fidèle fournisseur taïwanais d'Apple qui fournit déjà en exclusivité les puces AX qu'on retrouve dans les iPhone et les iPad.

Autre information intéressante de Jeff Pu, c'est que le modem 5G d'Apple ne prendra en charge que les bandes inférieures à 6 GHz dans sa première version, les clients Apple ne profiteront pas du mmWave.

Quelles sont les différences entre les bandes inférieures à 6 GHz et le mmWave ?

La principale différence entre les bandes inférieures à 6 GHz et les fréquences mmWave est la portée et la capacité de données. Les bandes inférieures à 6 GHz ont une portée plus longue et peuvent pénétrer les obstacles, tandis que les fréquences mmWave ont une portée plus courte et nécessitent des antennes spéciales pour fonctionner. Les bandes inférieures à 6 GHz ont une bande passante plus étroite, mais elles sont plus adaptées aux zones urbaines denses où il y a beaucoup d'obstacles physiques.

Les fréquences mmWave offrent une bande passante plus large et une capacité de données plus élevée, ce qui les rend plus appropriées aux déploiements à petite échelle. Les fréquences mmWave sont également plus sensibles aux obstacles tels que les murs et les bâtiments, et nécessitent une infrastructure plus dense pour fournir une couverture adéquate.



D'autres informations à propos de l'iPhone SE 4 arriveront probablement au cours de l'année.



