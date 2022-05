Apple proposera son propre modem 5G dans l'iPhone dès 2023 (rumeur)

⏰ Hier à 19:18 (Màj hier à 19:18)

Julien Russo

Réagir



Avec le modem 5G, Apple a été pris de court, le géant californien avait conscience qu'il fallait rapidement lancer la compatibilité 5G pour éviter d'être en retard par rapport à la concurrence, cependant le modem "maison" n'était pas encore prêt. L'entreprise a alors opté pour un modem conçu par Qualcomm, mais cette solution n'est pas prévue pour durer sur le long terme.

Le modem 5G by Apple dès 2023

Selon un récent article du Wall Street Journal, Apple avancerait à un bon rythme sur le développement de son propre modem 5G destiné pour l'iPhone et l'iPad. Les dernières informations indiquent que ce nouveau composant pourrait être lancé dans l'iPhone 15 et les futures générations d'iPad dès 2023.

Pour Apple, cela a deux avantages majeurs :

Une optimisation des débits descendants et montants grâce au développement interne, Apple pourrait faire mieux que son partenaire Qualcomm.

Un gigantesque gain sur le prix final. En passant par Qualcomm, Apple doit rémunérer le fournisseur, ce qui engendre des frais supplémentaires. Avec un modem 5G maison, Apple n'aura plus à payer de Qualcomm, mais juste la production de celui-ci. Cela permet d'économiser plusieurs dollars sur le coût final de fabrication de l'iPhone et de l'iPad.

Cette avancée qui verrait le jour en 2023 a été rendue possible grâce à l'acquisition des activités de modem pour smartphones d'Intel, ce rachat a eu lieu en 2019 et Apple a récupéré 2200 employés expérimentés dans le domaine. La firme de Cupertino a enclenché la deuxième phase de son projet en 2020 avec la création de 140 postes supplémentaires à San Diego pour la section "développement et intégration de puces de modem cellulaire".

Dernière indication qui permet à cette rumeur d'être crédible, c'est la déclaration du directeur financier de Qualcomm en 2021. Celui-ci a expliqué que la société va considérablement réduire le nombre de modems 5G fourni à Apple, à l'heure actuelle, on est à 100% et les commandes passeront à 20% dès l'année... 2023 !



Selon Wayne Lam, directeur principal de la recherche chez CCS Insight, les iPhone pourraient bien figurer parmi les smartphones les plus rapides en 5G. Pour cela, il va falloir créer une formidable optimisation avec la puce de série A :

Le premier intérêt d'Apple est l'aspect financier. Un autre avantage important qu'Apple pourrait obtenir est que, en intégrant ses propres modems sur la même puce de série A qui alimente ses téléphones, elle pourrait les modifier de manière à les rendre plus rapides, plus efficaces et plus performants que ce qui est possible avec la combinaison actuelle de ses propres puces et de celles de Qualcomm.

Pour le moment, Apple n'a pas indiqué si un modem 5G maison va être proposé dans un avenir proche. Malgré tout, on se dit qu'il est impossible que le projet ne voit pas le jour vu les colossaux investissements qu'a faits Apple en termes de rachats et recrutements d'ingénieurs spécialisés.



Source