Le premier modem 5G Apple dans l'iPhone de 2023 (iPhone 15)

Il y a 4 heures

iPhone

Alban Martin

Selon un nouveau rapport, Apple devrait livrer des iPhone intégrant son propre modem 5G à partir de 2023. Qui plus est, ce même rapport suggère qu'Apple prévoit de décolérer le modem 5G de la puce de AXX qui alimentera une grande partie du reste de l'appareil.

Un iPhone 15 encore plus performant

Le rapport publié par DigiTimes explique que ses sources affirment que l'année prochaine sera la dernière où Qualcomm inclura ses modems dans l'iPhone - l'iPhone 14. Après cela, à partir de 2023, les iPhone utiliseront un nouveau modem 5G conçu en interne par Apple.

Si Apple suit sa convention de nomenclature traditionnelle, nous nous attendons à ce que l'iPhone 15 de 2023 soit alimenté par une puce A17, mais ne vous attendez pas à ce qu'elle abrite le nouveau modem 5G. Apple aurait plutôt fait appel au fabricant de puces TSMC pour produire des modems 5G personnalisés pour les futurs iPhones.



Qualcomm a récemment déclaré qu'elle prévoyait de fournir 20 % des modems d'Apple en 2023, certainement pour les appareils bas de gamme de la firme. Cela signifierait également que les 80 % restants seraient constitués de modems conçus par Apple, probablement réservés aux nouveaux iPhones 15 et probablement à tout nouveau modèle d'iPad Pro 2023.



Apple poursuit ainsi son travail de fond pour maîtriser la conception de A à Z de l'iPhone, ce qui lui permet de réduire les coûts et d'augmenter les performances. La prochaine étape pourrait être l'écran qui est actuellement confié à Samsung (mais aussi LG et BOE désormais) ou bien la batterie pour révolutionner l'autonomie.



Que pensez-vous de cette stratégie ?