L'absence du modem 5G d'Apple dans les iPhone 15 serait liée à un litige juridique

Selon un nouveau rapport, Apple devrait livrer des iPhone intégrant son propre modem 5G à partir de 2023. Qui plus est, ce même rapport suggère qu'Apple prévoit de décorréler le modem 5G de...

Le plus frustrant pour l'Apple Park dans les prochaines années sera d'avoir un modem 5G performant et optimal, mais de ne pas pouvoir l'utiliser sans risquer d'être condamné à une lourde amende par un tribunal américain. Bien sûr, Apple pourrait entrer en négociation avec Qualcomm pour obtenir un terrain d'entente, mais il y a peu de chance que cela aboutisse, car l'entreprise sait qu'elle gardera Apple comme client pour les modems 5G quoiqu'il se passe. En réalité, depuis le lancement de la 5G Apple n'a pas réussi à trouver mieux que ce que propose Qualcomm.

Ce que nous savons, c'est que le contrat de licence actuel d'Apple avec Qualcomm expirera soit en 2025, soit en 2027 (si une option de renouvellement est exercée), tandis que les deux brevets (non standard-essentiels, soit dit en passant) en cause n'expireront qu'en août 2029. Donc, même si Apple n'a pas simplement violé ses obligations en vertu de l'accord existant - bien que, si vous demandez à Qualcomm, c'est ce qu'elle a fait en ce qui concerne l'accord précédent, elle pourrait faire face à des poursuites en contrefaçon sur ces brevets simplement parce que les parties n'ont pas pu s'entendre sur les termes d'une nouvelle licence.

Dans un récent tweet publié hier après-midi, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo affirmait avoir obtenu comme information qu'Apple ne proposerait pas son propre modem 5G dans les iPhone qui sortiront en 2023. La raison mise en avant par Kuo était un retard dans le développement du modem lié à des obstacles et des difficultés qu'avaient rencontrées les ingénieurs. Aujourd'hui, une nouvelle version apparaît...

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.