La carte SIM serait liée au port USB-C des iPhone 15

Après deux jours sans parler de l'iPhone 15, nous nous sommes dit qu'il était temps de trouver une nouvelle information à quelques jours de sa présentation officielle. En fouinant sur X (ex Twitter), nous avons déniché un message de Majin Bu, un leaker ayant une bonne réputation. Cette fois, il s'agit d'une spécificité du futur port USB-C.

Vous le savez, Apple s'apprête à abandonner le port Lightning introduit sur l'iPhone 5, ce qui est une petite révolution. Loin de le faire pour satisfaire ses clients, la firme prend surtout les devants face à la nouvelle législation européenne qui imposera le port unique de charge dès mars 2024. Pour se conformer et continuer à pouvoir vendre ses iPhone, Apple va changer de norme sur l'iPhone 15, mais aussi probablement sur les modèles qu'elle continuera à vendre comme l'iPhone 14, l'iPhone 13 et l'iPhone SE.

En attendant la confirmation officielle, voici ce que dit Majin Bu sur le port USB-C :

New info of the iPhone 15 series C port tail plug. The SIM card slot is integrated in the tail plug cable. Changing the dual card may change the tail plug cable pic.twitter.com/fPTb3wH9Nf