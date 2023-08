Le nouveau port USB-C de l'iPhone 15 serait un Thunderbolt 4 très rapide

Bien qu'Apple n'ait pas encore confirmé officiellement l'information, il est quasiment certain que l'iPhone 15 abandonnera le port Lightning au profit de l'USB-C, quelque soit le modèle en question. Au-delà de la connectique, l'arrivée de l'USB-C serait également une très bonne nouvelle pour les clients.

Pas un simple USB-C

En passant à l'USB-C, il parait logique qu'Apple augmente également la vitesse à laquelle les iPhones peuvent transférer des données, ce que corrobore un nouveau rapport.



Si nos confrères de ChargerLAB ne se trompent pas, les acheteurs des nouveaux iPhones d'Apple peuvent s'attendre à bénéficier d'une augmentation considérable de la vitesse de transfert par rapport aux anciens modèles - peut-être jusqu'à des vitesses de 40 Gbps, soit Thunderbolt 4. De plus, il semblerait qu'il ne soit pas nécessaire d'acheter un iPhone 15 Pro pour bénéficier de ce changement.

Plus rapide que Lightning

La rumeur selon laquelle Apple passerait à l'USB-C court depuis des mois, et l'obligation imposée par l'Union européenne aux téléphones d'utiliser un connecteur de charge commun à partir de mars 2024 a essentiellement forcé la main d'Apple. Mais cette évolution va plus loin que la forme du port.



Le rapport, basé sur des photos de connecteurs USB-C ayant déjà fait l'objet de fuites, suggère qu'un composant spécifique pourrait indiquer des vitesses de transfert incroyablement rapides.



ChargerLAB affirme que les images montrent une puce Retimer à côté du port lui-même. Le rapport note que la puce "améliore la stabilité de la transmission du signal pour les ports de données à large bande passante, permettant de plus longues distances de transmission." Le site poursuit en indiquant ceci :

La puce Retimer se trouve sur de petits circuits imprimés pour les trois variantes de modèles [ayant fait l'objet d'une fuite], ce qui indique qu'au moins trois modèles d'iPhone 15 intégreront la fonction de transmission de données à haut débit 40 Gbps de Thunderbolt/USB4.

Les rumeurs concernant les vitesses de transfert Thunderbolt ne sont pas nouvelles, mais certains avaient supposé qu'Apple limiterait la vitesse sur les iPhone 15 et iPhone 15 Plus. Espérons que ce ne soit pas le cas.



Tout cela sera bien sûr clarifié à la mi-septembre, Apple devant annoncer les iPhone 15 et iPhone 15 Pro dans quelques semaines seulement lors de son traditionnel keynote de rentrée.