La demande pour l’iPhone 15 en Chine continue d’être très importante

On le dit souvent, mais s’il y a un pays qui est déterminant dans les résultats financiers d’Apple, c’est bien la Chine. Quand les ventes d’iPhone et des autres produits se portent bien là-bas, Apple en sort à chaque fois gagnant avec un chiffre d’affaires en hausse. Bonne nouvelle, à l’approche des fêtes de fin d’année, les ventes d’iPhone seraient très positives selon un récent rapport de Wedbush.

Les ventes d’iPhone sont en forme en Chine

Le succès ne bouge pas malgré les années qui passent, l’iPhone reste un produit phare, en particulier en Chine où sa demande continue de croître malgré certaines inquiétudes autour d’un possible espionnage des États-Unis à travers les iPhone. Récemment, des rumeurs ont émergé sur une potentielle interdiction de l’utilisation des iPhone dans les bureaux gouvernementaux chinois et certaines entreprises. Toutefois, selon une analyse de Wedbush destinée aux investisseurs, il semble peu probable que cette interdiction affecte de manière significative les bénéfices d’Apple.



Étonnamment, malgré ces spéculations, la demande en Chine pour les produits d’Apple, notamment l’iPhone, ne montre aucun signe de faiblesse. Cette tendance suggère une forte fidélité et un intérêt constant des consommateurs chinois pour les produits d’Apple. De plus, les analystes prévoient qu’Apple connaîtra une période de fêtes de fin d’année extrêmement profitable, un indicateur clé de la santé et de la popularité de la marque.

Les prévisions sont également optimistes concernant la dernière génération de l’iPhone, le modèle iPhone 15. Il est attendu que la croissance des ventes de cet appareil dépasse les attentes du marché pour le dernier trimestre, grâce notamment à une demande accrue pour le renouvellement des téléphones aux États-Unis et en Chine. Cette tendance est renforcée par les constatations de Wedbush, qui n’a noté aucune diminution des commandes d’iPhone lors des dernières vérifications de la chaîne d’approvisionnement en Asie.

Les iPhone 15 se vendent comme des petits pains en Chine

Quant à l’iPhone 15, la demande pour ce modèle est perçue comme exceptionnellement stable. Apple, se basant sur ces observations, prévoit de vendre entre 220 et 230 millions d’unités de l’iPhone 15 en 2024. Cette prévision optimiste pourrait même s’améliorer dans les trimestres à venir si la tendance actuelle des mises à niveau se maintient.



Malgré les défis et les inquiétudes autour d’un potentiel espionnage des US, le marché chinois reste un bastion de croissance pour Apple, démontrant la force de la marque et l’engouement des consommateurs pour ses produits. La demande pour l’iPhone, en particulier le nouveau modèle iPhone 15, semble non seulement résiliente mais aussi en phase avec les attentes d’une croissance continue.



Source