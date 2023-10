Les résultats de T3 de TSMC confirment la faible demande pour l'iPhone 15

1 com

Le dernier rapport sur les résultats financiers de TSMC apporte de l'eau au moulin des analystes qui estiment que la demande est relativement faible pour la gamme iPhone 15. L'iPhone 14 avait fait mieux à la même époque.



Alors que les modèles Pro et Pro Max de l'iPhone 15 semblent populaires, ils ne compensent pas le désintérêt pour l'iPhone 15 standard et l'iPhone 15 Plus, malgré de vraies nouveautés.

Une demande en berne pour l'iPhone 15

Bloomberg avait indiqué en début de semaine que les ventes de l'iPhone 15 en Chine ont été inférieures à celles de l'iPhone 14 au cours de la même période après le lancement de l'appareil.

Le rapport indique une baisse des ventes de l'iPhone 15 au cours de ses 17 premiers jours de disponibilité, par rapport à la même période pour l'iPhone 14 l'année dernière. Les analystes estiment une baisse de 4,5 %, ce qui, à l'échelle d'Apple, équivaut à des millions d'appareils vendus en moins. L'action Apple est en baisse de 1 % dans les échanges avant bourse à la suite de cette nouvelle.

La baisse des ventes est attribuée à la faiblesse persistante de la demande des consommateurs et à la forte concurrence de rivaux nationaux tels que Huawei. Les analystes de Jefferies indiquent que Huawei a battu Apple et est devenu le fabricant de smartphones le plus vendu dans la région.

L'analyste Jeff Pu a corroboré cette information pas plus tard que ce matin, tout en évoquant les futurs iPhone 16.

Les résultats de TSMC confirment la tendance

Les derniers résultats financiers de TSMC abondent dans le même sens, le fabricant de puces ayant enregistré sa plus forte baisse de bénéfices depuis 2019. CNBC évoque une demande relativement faible pour l'électronique grand public, ce qui inclus Apple et ses iPhone 15.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a publié jeudi un bénéfice de 211 milliards de nouveaux dollars taïwanais (6,69 milliards de dollars) au troisième trimestre, alors que la faiblesse de la demande pour l'électronique grand public persiste.

La Chine semble à nouveau être au cœur de cette demande morose, le PDG CC Wei évoquant "des conditions macroéconomiques globales toujours plus faibles et une reprise lente de la demande en Chine". Le pays est notamment englué dans un marasme immobilier.



Quand le marché chinois vacille, c'est évidemment Apple qui tremble. D'autant que Huawei est de retour, à la faveur d'un modem 5G chinois sur le Mate 60 qui permet à l'entreprise de se passer de Qualcomm, société américaine. La guerre commerciale entre la Chine et les USA semble avoir pris un nouveau tournant.